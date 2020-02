Agrocápsulas

AARFS A.C. está próxima a celebrar una Asamblea General Ordinaria, con el motivo del Primer Informe de Actividades del Comité Directivo 2019-2021 a cargo del presidente, Ing. Marte Nicolás Vega Román. Por este motivo, extendemos una atenta invitación a todos nuestros socios agricultores a asistir con puntualidad el día sábado 15 de febrero a las 11:00 a.m. en el auditorio “Venancio Hernández” de nuestro Edificio Social, con ubicación en Lázaro Cárdenas e Ignacio Zaragoza, de Los Mochis, Sinaloa.



• Recientemente se llevó a cabo una junta de análisis de bases otoño-invierno 2019/20 en las oficinas centrales de SADER, en la cual se reconoció la desaparición de ASERCA así como de los subsidios a la comercialización. Las facultades que tendrá la SADER para la comercialización de granos será únicamente de orientación y de servicios como: planeación de las producciones, referencia de bases en zona de consumo y zona de producción, identificación de oferta y demanda, registro y formato de contratos de compra-venta, y análisis de los mercados nacionales e internacionales.

El financiamiento de coberturas estará a cargo de la FND y FIRA. Se espera que una vez publicado el reglamento interior de la SADER en el Diario Oficial de la Federación, ASERCA pase a ser una Dirección de Orientación de Mercados. Asimismo, las bases de referencia presentadas en esta reunión por la SADER para los cultivos de maíz y sorgo fueron 39 y 19 dólares por tonelada respectivamente para Sinaloa.



• Esta semana tendrá lugar la Expo Agro Sinaloa 2020 los días miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de febrero, en el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa ubicado en Aguaruto, Culiacán. Dentro del marco de este importante evento se expondrán las más innovadoras y avanzadas tecnologías agrícolas, así como productos y servicios para la agronomía, donde se llevarán a cabo importantes encuentros de negocios y conferencias de primer nivel.

Asimismo, AARFS A.C. junto con AARC, AARSP Y CIMMYT, todos pertenecientes al Comité Estatal de Agricultura Sustentable, contarán con un stand donde se expondrá maquinaria de mínima labranza, resultados de las Plataformas de Investigación de Agricultura Sustentable, así como promoción de la campaña #Agricultura ConCiencia.

Por lo anterior hacemos de su conocimiento que el día jueves 06 de febrero contaremos con servicio de traslado en autobús hacia este evento, la hora de salida será en punto de las 8:00 a.m. desde el Edificio Central de AARFS A.C., no deje pasar la oportunidad de ser partícipe de este magno evento, reserve su lugar en nuestro autobús al tel. 812-16-07 y visite Expo Agro Sinaloa 2020.



• En esta cosecha de frijol, AARFS A.C. les reiteramos el servicio de recepción de grano de frijol, contando con flexibilidad y calidad en el servicio de acuerdo a sus necesidades, así como rapidez en los procesos de recepción, criba y encostalado, gran atención en su almacenaje y conservación en nuestras instalaciones para su comercialización. Más de 87 años de experiencia nos respaldan, brindando confianza, calidad y honestidad, valores que nos caracterizan.



• En seguimiento a los registros de Emisión de Avance de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal del estado de Sinaloa ciclo O-I 2019/20, el frijol tiene un avance de 55,462.06 has. (15,902 has. corresponden al Valle del Fuerte y 17,222 has. al Valle de Guasave principalmente), maíz blanco 452,130 has. (87,277 has. Valle del Fuerte, 104,194 has. Valle de Guasave, 97,367 has. Valle de Culiacán y 41,058 has. Valle del Évora principalmente), maíz amarillo 7,716.12 has., garbanzo 13,525.53 has. y 43,092.86 has. de trigo panificable.