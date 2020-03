Agrocápsulas

El pasado lunes 24 de febrero el Gobierno federal emitió las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2020 del programa Precios de Garantía, el cual es operado por el Organismo Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este programa se aplicará a nivel nacional en beneficio de los productores que cumplan las condiciones de elegibilidad en maíz para consumo humano, frijol, arroz y trigo. En el caso de la agricultura sinaloense, solamente podrá aprovecharse el apoyo al trigo harinero, programa que incentivará hasta 100 toneladas por productor, brindando un incentivo por tonelada, resultado de la diferencia del precio de garantía de 5 mil 790 pesos y el precio de mercado pagado por el comprador, mientras que a partir de las 101 toneladas y hasta 300 tons., el productor podrá recibir el 50 por ciento del incentivo por tonelada.

- SEGALMEX emitió un comunicado sobre las bases regionales de comercialización de trigo panificable del ciclo otoño-invierno 2019/20, que deberán operar bajo contratos de compra venta entre los centros de acopio y compradores, siendo para Sinaloa una base de referencia de 22 dólares por tonelada. Por lo anterior, considerando en estos momentos el precio futuro internacional de trigo contrato Julio/2020 de 194 dólares más los 22 dólares de bases, arroja un total de 216 dlls./tonelada, es decir, 4 mil 190 pesos con un tipo de cambio de 19.40 pesos/dólar.

- De acuerdo al último reporte de hortalizas elaborado por AARFS A.C., se tiene un registro de 3,440 hectáreas sembradas (2,885 has. campo abierto y 555 has. protegida), en las cuales se lleva un avance de cosecha del 87 %, donde 1,390 has. siguen en corte y el resto dadas de baja, mientras que 454 has. están aún sin entrar al proceso de primer corte, destacando el cultivo de elote dulce. Cabe destacar que en la jurisdicción de nuestra asociación de agricultores se exporta casi el 70% de la producción de hortalizas, donde a la fecha se han exportado alrededor de 3.5 millones de bultos, que equivalen a 50 mil toneladas, esperando cerrar la temporada con un total de 100 mil toneladas aproximadamente, demostrando con ello que son productos que se comercializan con los más altos estándares de calidad.

- Bajo la organización de Grupo Ceres, se prepara la edición 2020 de Expoceres. Desde sus inicios este evento tiene el principal objetivo de innovar, por ello a lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una plataforma que impulsa al sector agropecuario e industrial, ofreciendo a productores espacios, herramientas y alternativas para hacer crecer sus agronegocios. Promueve además encuentros de negocios regionales, nacionales e internacionales, abriendo puertas a productores y empresarios para generar importantes alianzas comerciales que contribuyan al desarrollo económico de México. La edición 2020 presentará una gran variedad de atractivos para los productores, empresarios y visitantes en general, se esperan alrededor de 500 empresas participantes con herramientas y alternativas innovadoras, 30 has. de recinto ferial, más de 40 proyectos de campo demostrativo y agricultura protegida, demostraciones de maquinaria agrícola, más de 300 encuentros de negocios, un programa de conocimiento superior a 20 actividades de capacitación y mucho más. Para conocer más detalles sobre este evento, los invitamos a visitar su página web expoceres.com.mx.