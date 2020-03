Agrocápsulas

En las instalaciones del Utefi, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, en donde estuvo presente el Ing. Marte Vega Román, presidente de AARFS A.C.. En este evento fue presentado el nuevo Comité Directivo de la JLSVVF, el cual estará integrado por productores agrícolas del sector Ejidal y Particular, donde participarán algunos socios activos de AARFS A.C. desempeñando los siguientes cargos: José Abraham González Gastélum como presidente del Consejo Directivo; Antonio Enrique Pineda Ochoa como secretario; Jorge Abraham Sánchez Araiza como séptimo Vocal y Reginaldo Castro López como octavo vocal. Por lo anterior, extendemos una sincera felicitación a los nuevos integrantes de esta mesa directiva. ¡Enhorabuena!



- Esta semana fue anunciado por Segalmex el Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria de Maíz, que garantiza un precio de garantía de 4 mil 150 pesos por tonelada en beneficio de productores de hasta 50 hectáreas con un máximo de 600 toneladas. Cabe señalar que este programa va orientado a productores comerciales de maíz blanco y amarillo, ciclo otoño-invierno 2019/20 para los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, con un volumen estimado a cubrir de 5.5 millones de toneladas. Se espera que en la próxima semana Segalmex defina las Reglas de Operación y la mecánica operativa de dicho programa.



- De acuerdo al último reporte de siembra en Sinaloa elaborado por el Sivasa en este ciclo O-I 2019/20, el maíz blanco registra una superficie de 505 mil has. con una producción estimada de 5.85 millones de toneladas. En el caso de Sonora y basado en información del SIAP, registra una superficie sembrada de 52 mil hectáreas con una producción estimada de 550 mil toneladas, mientras que el estado de Tamaulipas cuenta con una superficie establecida de 83 mil has., esperando una producción de 550 mil toneladas, donde alrededor del 80% corresponde a maíz amarillo y el resto a maíz blanco.



- Los precios internacionales de maíz con trato futuro julio/2020 cerraron esta semana a 138 dólares por tonelada, consolidándose en esta última semana en estos rangos de precios por los bajos precios de petróleo y la fuerte disminución de producción de Etanol en EUA; en el caso del trigo panificable el precio fue de 205 dólares. Respecto al tipo de cambio, el peso mexicano ganó terreno ya que actualmente se cotiza en 23.09 pesos por dólar, terminando la tendencia alcista que se había presentado en los últimos días debido a la turbulencia financiera de EUA.



- Se informa a los exportadores de hortalizas que derivado de las medidas de prevención que ha girado el SAT a nivel nacional con la contingencia sanitaria del COVID-19, la Aduana de Nogales suspenderá durante cuatro domingos el servicio de operaciones de exportación, iniciando el cierre temporal a partir del día de hoy 29 de marzo. Después de la última fecha de cierre programada para el domingo 19 de abril, se analizará el comportamiento de las condiciones de la alerta sanitaria.



- A todos nuestros socios agricultores les comunicamos que seguimos atendiendo en horario normal de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., tomando las medidas de prevención necesarias y reforzando las normas de higiene, en base en las recomendaciones de la Secretaría de Salud, brindando la mejor calidad en el servicio a todos nuestros socios. Asimismo, para el presente ciclo Primavera-Verano 2020, en ferretería matriz y sucursales tenemos a su disposición fertilizantes granulados y líquidos como urea, sulfato de amonio, UAN-32, así como una amplia variedad de agroquímicos y artículos de ferretería. Para mayor información llame a los teléfonos 812-3349, 812-6854 y/o 812-9652 en donde nuestro personal lo atenderá con gusto.