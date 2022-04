Agua y sal, el absurdo de Meursault

audima

Publicada un 19 de mayo de 1942, El extranjero es la ópera prima de Albert Camus (1913 – 1960), novelista francés nacido en Argelia, exponente de la filosofía del absurdo y pensador existencialista (no se consideraba como tal); ganador del premio Nobel de Literatura en 1957 a los 44 años, siendo el segundo escritor más joven en ser reconocido con el galardón, Rudydard Kipling (India, 1865 – 1936) lo obtuvo a los 42.

Narrada en primera persona, conocemos a Meursault, el protagonista, un joven oficinista indiferente a la vida, perdido en sus pensamientos, distante y solitario con su alrededor.

Todo comienza cuando él recibe un telegrama; su madre ha fallecido. Pasa por alto cuando ocurrió. No muestra, aparentemente, tristeza alguna; no hay llanto, ni dolor. Va y reconoce el cuerpo al asilo, lugar donde vivió su madre durante 3 años hasta su fallecimiento. Su rutina diaria cambia a partir de ese momento. Él mantiene una relación con Marie Cardona, compañera de trabajo a quien le fascina ir al mar a nadar y caminar por las calles. Él vive en un departamento donde tiene como vecinos al viejo Salamano, un viejo cascarrabias que pelea con su perro día a día; Raymond Sintes, su vecino, un hombre violento, golpea a su esposa porque supone que ella lo engaña; él contrata a Meursault para redactar una carta que dará pie a la “venganza” para su pareja, asimismo, él tiene un altercado con su cuñado árabe y más adelante, esa fricción violenta entre ellos definirá el rumbo de la vida de Meursault.

La novela fue escrita en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y aquí, Camus plantea su visión del absurdo, la vida, la muerte, las acciones humanas y la moral con sobriedad y a su vez, elegancia.

La imagen del protagonista es el “hombre absurdo”, quien es aquel que asume su destino a pesar de creer que no hay un sentido detrás de la existencia. Son los ojos de Meursault quienes nos guían para mostrar el sentimiento de indiferencia y apatía ante los convencionalismos sociales, surge una desconexión con los ideales imperantes en las instituciones sociales de una angustiante realidad.

Leer más: Quizás lo que ves, no es real

Una lectura indispensable, un clásico inmortal que no deja indiferente a nadie, sin duda alguna. Tal ha sido el impacto de la novela influyó en la banda británica The Cure, escribieron una canción, Killing an Arab (1979), si bien es cierto, ha sufrido modificaciones al cantarla en vivo a causa de la censura y corrección política por la brutalidad del nombre, a pesar de ser una referencia directa al libro.