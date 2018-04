Aguilar, Jova y Rocha: la famosa frase de Carlos Monsiváis

Con el tema de las candidaturas ya prácticamente resuelto en todos los partidos, el ambiente político de Sinaloa ha entrado en una etapa que resulta todavía más compleja, y que bien puede ilustrarse con la famosa frase de Carlos Monsiváis: «O no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo».



La reunión de integrantes del grupo de Jesús Aguilar y Jesús Vizcarra con Marcelo Ebrard, coordinador de zona de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ha generado desconcierto en la mayoría, pero existen datos que apuntan a que, para algunos, no fue ninguna sorpresa.

Aguilar, por ejemplo, sabía en qué pasos andaba Joel Valenzuela Parra (Jova); y si no, mal por él. Además de que es uno de sus hombres más cercanos, un hecho a principio de este año no dejaba lugar a dudas: durante la gira de AMLO a Culiacán el 30 de enero, en el lugar del mitin, que fue la isla de Orabá, se tomó una foto con el candidato presidencial de Morena nada menos que el hijo de Jova, Joel Valenzuela Romero, quien estuvo en la reunión de aguilaristas con Ebrard el jueves en la casa de su padre. Inclusive subió la foto a sus redes sociales, solo que luego la borró.

Valenzuela Romero no era todavía presidente de Cruz Roja Culiacán (el nombramiento fue en febrero), pero ser hijo de quien es y, además, director general de la principal empresa del grupo de su padre, Jova Graneros, debió alertar a Jesús Aguilar, antes del desastroso mensaje político que manda al priismo la reunión con Marcelo.



Lo decimos, sobre todo, por la responsabilidad que le confió el PRI a Aguilar: es el coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Sinaloa.



Saber acomodar el cuerpo es una de las habilidades clave para la sobrevivencia de un político, y el escenario actual no es nada alentador para el PRI a nivel nacional. Muy distinto, empero, es el acto de la traición.



Sinaloa se ha sostenido como ejemplo de preponderancia tricolor, y así lo reconoce donde quiera que se para el secretario de Organización del CEN del PRI, Rubén Moreira, quien está a cargo de la operación electoral en todo el país.



El jueves 12, en la colonia Chapultepec, sin embargo, afloró el síntoma de algo que pudiera cambiar diametralmente el escenario político estatal.



Con el caso Jova, ya van dos autogoles de Aguilar: el primero fue la designación de su cercano colaborador desde 2005, Rubén Rocha Moya, como candidato de Morena al Senado de la República. Otro más y empezaremos a dudar de que todo sea obra de los imponderables que tiene la vida.



Recordemos, después de todo, que la autoría de la emblemática frase «la política por delante, y por abajo ¡bolas!» corresponde precisamente a Jesús Aguilar Padilla.



CONTROL LEGISLATIVO. En la sesión de hoy, el Congreso del Estado volverá a completar sus cuarenta curules.



Seguramente, el gobernador pondrá una estrellita en la frente del diputado navolatense Víctor Manuel Godoy Angulo, presidente de la Junta de Coordinación Política.



La titánica tarea de recomposición de la cámara que el jefe parlamentario sacó a flote en tiempo récord es digna de reconocerse, tras la estampida masiva de diputados de todos los partidos que, en legítimo derecho, solicitaron licencia para participar en el proceso electoral.



La única curul que faltaba era la del Partido Verde, cuyo diputado, Misael Sánchez, se ausentó el 27 de marzo sin dejar suplente. Hoy se reincorpora a las tareas legislativas.



El líder del Congreso, Víctor Godoy, fue claro: el dinero correspondiente a los días en que Misael no trabajó, se queda en caja, puesto que nadie desempeñó sus funciones como diputado del PVEM.



«Es que, si no estuvo en funciones, y si nadie lo suplió en ese tiempo, no tiene por qué pagarse ese recurso», declaró a los medios.



Bien por Godoy. Ya ve que hay partidos políticos muy cobrones.