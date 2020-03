Minando en la red

Corría el año de 1998 y una modesta e ingeniosa película canadiense, dirigida por Vincenzo Natali y escrita por el propio Natali junto con André Bijelic y Graeme Manson, llegó a las estanterías de los videoclubes. Con una portada icónica en la que un hombre calvo, uniformado y con pánico en el rostro, se asoma desde un recuadro a una especie de pasillo iluminado por unas delgadas celdas azules, El cubo se convirtió en una película de revisión casi obligada entre todos esos que minábamos aquellas estanterías sin importar que la más de las veces tomáramos pirita por oro.

Pero ahora estamos en el 2020, en un encierro obligado por causas que todos conocemos. Natali sigue vigente, el año pasado nos entregó otra claustrofóbica cinta que adapta un experimento narrativo perpetrado por Stephen King y por su hijo Joe Hill: En la hierba alta, que encontrarán en Netflix. Porque ahora esa minería se realiza en las plataformas de streaming, y la cinta que me ha vuelto a ese lejano 1998, en concreto al recuerdo de debatir sobre si una película es oro o pirita, es El hoyo (2019, España), dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia y escrita por David Desola y Pedro Rivero.

Más que una trama, El hoyo nos presenta un concepto: en un edificio de cientos de niveles, cada uno separado por unos seis metros, se “guardan” a dos personas por cada nivel que llegan ahí por diversas razones: desde querer saber qué pasa dentro de la instalación, hasta por haber cometido un asesinato involuntario. En un momento del día, anunciado por una alarma, una plataforma flotante llena de comida desciende por la abertura que hay entre nivel y nivel. Esos son los únicos alimentos que los internos recibirán en todo el día. Y si alguno se quedan con alguna sobra, la temperatura del nivel o baja o sube hasta niveles inhumanos. Obviamente los de niveles superiores comerán más que los de niveles inferiores. Aquellos deben conformarse con lo que quede. Bueno, si es que les dejan.

A ese lugar llega un esmirriado hombre, Goreng (Iván Massagué). Entró por su propio pie, dijo que quería dejar de fumar. A todos se les deja entrar solo con un objeto de su preferencia y él optó por una copia de El Quijote. No es coincidencia: si de algo está llena la obra de Cervantes es de referencias a degustación de alimentos, además de ilustrarnos sobre un momento de cambio en España de aquellos años. Cambios que ¿hacen eco en esta época en la que la Unión Europea está comprendiendo que su sueño de vivir como un solo país fue eso, un sueño? Sí, El hoyo es una parábola sobre la desigualdad social que en este momento se vive tanto en Europa como en todo el mundo. Sí, también es bastante obvia (digo, el propio Goreng es, física y espiritualmente, un moderno “caballero de triste figura” que en su desventura hasta encuentra a su Sancho). Y que si hay ejemplos mejores, claro que los hay, en concreto: Next Floor, un cortometraje dirigido por Denis Villaneuve que no será difícil encontrar.

Pero, bueno, hay que aceptar que a veces con la pirita se hacen dijes vistosos. Siempre y cuando estemos siempre conscientes de que aquello dista mucho de ser oro.