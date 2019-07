Actualizando la leyenda

Luego del éxito de su segundo largometraje como directores, Jeruzalem, Doron y Yoav Paz, también conocidos como The Paz Brothers, presentaron su tercer largometraje: El Golem: la leyenda (2018, Israel) en varios festivales de género alrededor del mundo (en México se presentó en el festival Mórbido a principios del pasado noviembre).

El título de la película obviamente revela parte de la trama: el Golem forma parte de la mitología judía de tiempos del medioevo. Según varias leyendas, un rabino conocido como el Maharal de Praga decide recurrir a un viejo ritual para “animar la materia inanimada” buscando una forma de frenar un ataque antisemita que estaba a punto de suceder en el gueto de la Praga del siglo XVI. El rabino debía formar una figura que pareciera un hombre con materiales como barro o piedra. Para lograr la “animación”, el rabino escribe con su dedo la palabra ‘Emet’ (verdad) en la frente de la criatura. El ente “despierta” y está obligado a cumplir las órdenes que le pidan. La cuestión es que el Golem es una criatura sin alma, sin inteligencia, así que aquel que da las órdenes debe cuidar bien qué es lo que pide. El ente atenderá dicha orden de forma “literal”. Y si algo sabemos es que lo “literal” suele provocar tragedias.

El Golem ha sido fuente de inspiración de varias obras tanto en la literatura como en el cine. Desde Frankenstein o el Moderno Prometeo, de Mary Shelley, hasta el poema de Jorge Luis Borges, pasando, claro, por la trilogía de filmes mudos estrenados entre 1915 y 1920 en la República de Weimar, hoy Alemania. Todos dirigidos por Henrik Galeen y por el también actor Paul Wegener, que interpretó a la criatura en las tres películas. En todas esas versiones se respeta la leyenda original y sus implicaciones. Sin embargo, la versión escrita por Ariel Cohen ¡¡vaya! que se toma sus libertades. En El Golem: la leyenda estamos en Lituania en 1673. En concreto en una pequeña comunidad judía que sufre el ataque por parte de sus vecinos cristianos, capitaneados por Vladimir (Aleksey Tritenko). Para él y su prole los judíos tienen la culpa de todos sus males, incluyendo un brote de peste, así que deben o irse o ser exterminados. Entra en escena Hannah (Hani Furstenberg), personaje que representa el cambio más radical a la leyenda. Ella, una mujer, será la que “animará” al Golem para que proteja a su comunidad. El otro gran cambio es que este Golem no es la imponente figura de toda la vida, sino un niño. Uno muy parecido, caray, al hijo que ella perdió algunos años atrás.

Parte una cinta de horror, parte un reposado thriller que juega bastante bien con sus elementos dramáticos (desde la ambientación hasta las actuaciones), y que además no rehúye a plantear la complejo que resulta el vivir desgraciadamente tan cerca de aquellos que no desean ser vecinos, y que viven culpando a otros de todos sus males; he aquí una cinta más que sirve tanto para hacer una lectura sobre lo que sucede ahora mismo en Israel o, ¡vaya!, en nuestra frontera norte. Y pensar que todavía hay algunos que insisten que el horror es un “género menor”.