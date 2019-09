Aplauso de pie

No debería ser una sorpresa que el realizador Bong Joon-ho (1969, Daegu) nos entregue una de las mejores películas del 2019 con Parásitos (2019, Corea del Sur), que dirige y coescribe junto con Jin Won Han. Ganadora, como sabemos, de la Palma de Oro en el pasado festival de Cannes y apuesta segura para llevarse los premios de película en idioma extranjero el año entrante; Bong Joon-ho ha llevado al límite uno de los temas recurrentes en su filmografía: los conflictos entre miembros de diferentes clases sociales. Ese es el motor tras la notable El Expreso del Miedo, y está presente tanto en El Huésped, Okja y en Memorias de un Asesino. Sin embargo, ¿será Parásitos su propuesta más arriesgada y menos alegórica sobre cómo las diferencias sociales son con las que acabamos definiendo a eso que llamamos “mundo moderno”?

En Parásitos conocemos a Kim Ki-woo (Choi Woo-sik). Trabaja, junto con su familia, doblando cartones que se convertirán en cajas de pizza. Eso les da el poco dinero que utilizan para seguir adelante, pues ninguno tiene trabajo y aparentemente ninguno lo están buscando con ahínco. Su condición es tan precaria que, para lidiar con sus problemas de bichos domésticos, la familia abre la ventana cuando a su vecino le fumigan esperando que eso baste para resolverles alguno de sus tantos problemas. Entonces, un amigo que está por salir del país le ofrece a Kim Ki-woo que lo supla dándole clases de inglés a una muchacha de familia adinerada. Ese amigo está enamorado de la chica y por ello no quiere que nadie que no sea de su confianza se acerque a ella. Así es como Kim Ki-woo decide presentarse con el nombre de Kevin, y comienza a darle clases de inglés a Park Da-hye (Jung Ziso). El asunto es que de inmediato nos queda claro que el amigo definitivamente no conocía a Kim Ki-woo: desde su llegada se comporta como un romántico que encanta tanto a la chica como a su familia. Podría pensarse que sus intenciones son arrebatarle el trabajo a su amigo ausente, hacerle pagar por esa confianza que depositó en él; pero, caray, recordemos que estamos en una película de Bong Joon-ho. Así que las cosas no son ni tan sencillas ni tan “obvias”.

Porque Parásitos es una de esas películas sádicas que gusta de ir jugando con sus espectadores. Los giros de la trama están a la orden del día, y aunque algunos se vean venir, les aseguro que ninguno podría considerarse como algo “lógico”. En todo caso, la trama va agarrando derroteros en los que nos obliga a pensar. ¿En verdad se atreverán a irse por ese camino? Y ni esa pregunta podría responderse con un simple “sí”.

Parásitos también es un festín visual. La cámara de Kyung-pyo Hong da una cátedra sobre lo que significa usar el encuadre como herramienta narrativa: desde manifestaciones simbólicas algo obvias, hasta espléndidos movimientos de cámara. Cada momento va colocando un ladrillo sobre otro, hasta acabar formando un sólido muro en el que alguien más, seguramente un espectador, acabará sintiendo la necesidad de hacer un grafiti en el que seguramente se leerá: “el caos reina” o “¿igualdad?, ¿en serio?”

Esto, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes: esto es cine. Y desde aquí, un aplauso de pie.