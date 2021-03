Atascados en los 90

Cada tanto Hollywood dedica varios millones de dólares a una empresa algo curiosa: recordarnos que Se7en, estrenada en 1995, dirigida por David Fincher y basada en un guion de Andrew Kevin Walker, es, además de una gran película, una de las más influyentes de los últimos treinta años. Lo digo porque he visto Pequeños secretos (2021, Estados Unidos), thriller policiaco que John Lee Hancock (1956, Longview) escribió hace unos treinta años, y resulta que aquí seguimos clavados en una decadente metrópoli de atmósfera ominosa en los años 90, casi siempre nocturna, que se consume a sí misma en un ambiente virulento, y que además está siendo amenazada por un psicópata anónimo que muestra cierto gusto por dejarle a las autoridades unas escenas del crimen bastante truculentas. Obviamente el departamento de policía se encuentra atascado en su intento por atrapar al psicópata.

Sin embargo, ese asunto no es lo que hace que el veterano (y, claro, traumatizado y por ende problemático) detective al que el departamento mandó lo más lejos posible debido a un escándalo que manchó su carrera, dejó mal parado al departamento, empantanó las pesquisas sobre la identidad del psicópata, destruyó su vida personal y, sí, etcétera; regrese a Los Ángeles. Eso sucede debido a una cuestión burocrática algo inexplicable, la verdad: el departamento de policía que lo exilió ahora le pide que venga a dar su opinión sobre una nueva escena del crimen.

Dicho personaje, llamado Joe Deacon pero que es conocido como Deke y que está interpretado por Denzel Washington, notará ciertas similitudes entre esa nueva escena del crimen y las que él investigó. Y no duda en decírselo al joven detective que está a cargo del caso. Y aunque este joven, llamado Jimmy Baxter y que es interpretado por Rami Malek, respeta la experiencia de Deke, hay ciertas cosas relacionadas con su persona que lo hacen desconfiar de sus opiniones. Entre esas “cosas” están: el abandono en el que tiene a su familia, su hosquedad y su obsesión por resolver el caso sin que importe qué tantas leyes se deban torcer. Estamos ante otra historia que junta a dos polos opuestos que acabarán no solo aprendiendo a trabajar juntos, sino que también se mimetizarán. Y como contrapunto está la figura del “sospechoso común-de-rigor”, el Albert Sparma de Jared Leto. Para Deke él es el asesino que buscan, solo que no pudo probarlo. Mientras que para Baxter, Sparma será el boleto de ida sin regreso que lo llevará a descubrir que su mundo de ley, orden y justicia es una falacia.

Y aunque se nota que el equipo que realizó Pequeños secretos tenía toda la intención de tomar la estafeta de Se7en y convertirse en el nuevo referente de los atmosféricos thrillers policiacos, me temo que solo será recordada por ser la segunda película que se estrenó bajo el polémico esquema de estreno simultáneo en salas de cine y en la plataforma de HBO Max en Estados Unidos. Y la primera que no formó parte de una franquicia. Solo eso.