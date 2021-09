Blanco sobre blanco

A mediados del siglo XIX, el filósofo alemán Gustav Teichmüller nos lega un concepto que, en nuestros días, no solo sigue vigente sino que parece estar presente en casi todo lo que nos rodea. El concepto es el perspectivismo. Con él, la tesis de una realidad única o de una verdad absoluta se anula. Ahora, la realidad, o eso que llamamos verdad, solo existirá a partir de perspectivas diferentes y atomizadas. Y solo si les encontremos una justificación a dichas perspectivas. Es el perspectivismo el que nos permite comprender parte de lo que sucede en la película producida por Rumania y Suecia, el Padre que mueve montañas (2021), escrita y dirigida por Daniel Sandu basándose en una historia de Christian Routh. Tomando como punto de arranque la historia real de Andrei Jora que, en noviembre del 2008 se perdió junto con su novia en algún lugar de las montañas Bucegi, y cuya búsqueda involucró a varios rescatistas y hasta un destacamento militar; en la película al que acompañamos es a Mircea, interpretado por Adrian Titieni, un oficial de inteligencia retirado que, no tardamos en descubrir, engañó a su primera esposa y que ahora espera un hijo con su segunda y, por supuesto, joven esposa. De hecho está comprando sábanas para la cuna del bebé cuando le llaman para que regrese rápido a su casa. La policía lo busca. Mircea regresa y el agente le informa sobre la desaparición de su hijo en las montañas Bucegi. Y sin ropa o equipo idóneo para ese lugar, parte junto con su guardaespaldas para ver qué se está haciendo para rescatarlo. Hay que decir que la película no trata en sí sobre el rescate, sino sobre cómo la obsesión por el control es capaz de convertir en monstruos a los hombres. Porque Mircea no tarda en convertirse en un Ahab cuya ballena blanca son, precisamente, esas montañas blancas que se pierden hasta el infinito. Poco a poco vamos comprendiendo que Mircea no fue ni es un hombre acostumbrado a recibir un “no” como respuesta. Deja que el equipo de rescate haga sus recorridos, se enterca en acompañarlos en uno y solo para descubrir que ni está en condición, ni sabe cómo comportarse en un terreno nevado y montañoso. Hasta que finalmente estalla y entonces mueve sus piezas. Hace llamadas, cobra favores, hipoteca su patrimonio sin importarle ese hijo que viene, corrompe al que se le pone enfrente y hasta pone en peligro la vida de terceros.

¿Y todo para encontrar a su hijo o solo para demostrar que aún es alguien que puede lograr aquello que se propone, cueste lo que cueste? Con una patrulla militar que le prestan, junto con tecnología de punta y hasta un helicóptero que bien podría estar utilizándose en alguna otra cosa, Mircea sería el villano en cualquier otra historia, menos de esta. Porque aquí él es el protagonista y su historia es la que importa. Y aquí es donde el perspectivismo nos deja claro que cuando estamos ante una historia sobre la moral y sobre los juegos de poder, lo único que importa es qué tanto tiene que pasarle al personaje para que comprenda que todo tiene límites, hasta el orgullo.