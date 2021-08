¿Corrigiendo la plana?

Luego de que Disney y Marvel cosecharan éxitos económicos explotando a personajes quizá conocidos pero no “masificados” con aquellas películas que ahora llaman “fase uno”, su competencia, Warner y DC, se vieron con un problema mayúsculo creado por ellos mismos. Resulta que los ejecutivos le habían dado las riendas a Christopher Nolan para que armara una trilogía con Batman de protagonista. Pero el tono de esas películas fue el de negar cualquier referencia o guiño a lo fantástico y de ciencia ficción que circunda al mundillo de los superhéroes.

Así, mientras Nolan (al que nunca le gustaron los cómics y solo aceptó hacer esas películas por sugerencia de Jonathan, su hermano y coguionista) rechazaba las llaves del reino que los ejecutivos de Warner le tendían, Disney y Marvel ganaron la partida con sus coloridas, repetitivas, vacías pero por momentos entretenidas películas que conforman eso que llaman el Universo Cinematográfico de Marvel. En un acto de desespero, los ejecutivos de Warner mejor tendieron las llaves al “objetivista” Zack Snyder. Un gran error, puesto que desde su primera intentona en el mundo de superhéroes, Watchmen, Snyder dejó claro que quizá podía trasladar viñetas de los cómics a la pantalla, pero no entendía de qué trataban esas historias.

Para colmo, lo primero que hizo fue hacer una adaptación bastante libre de La Rebelión del Atlas de Ayn Rand, pero con la mitología de Superman sobrepuesta. Y mal estrenó El Hombre de Acero cuando ya estaba haciendo El Manantial, solo que con Howard Roark poniéndose la capucha de Batman. La idea tras esa intentona era ser la versión oscura, sucia y adulta de los superhéroes, pero sin ir más allá de la clasificación de adolescentes y adultos. Así, en menos de tres años, Warner y DC anunciaron más de media docena de cintas cuyas producciones, según los involucrados, estuvieron mal planeadas. De todos esos anuncios, solo un puñado llegó a las pantallas. Entre ellas, Escuadrón Suicida de David Ayer, al que le dieron menos de un año para escribir, filmar, editar y poner en los cines. En resumen, Ayer hizo lo que pudo con lo que le dieron. Y curiosamente fue uno de los éxitos económicos de Warner. Así que, cuando los “progres” de Disney y Marvel desecharon a James Gunn, que les había dado dos éxitos con su dupla de Guardianes de la Galaxia, debido a un “escándalo” que ya nadie recuerda, Warner se lanzó tras él para que les “corrigiera la plana”. Así es como llegamos a The Suicide Squad, escrita y dirigida por un Gunn con bastantes recursos pero visiblemente en neutral. De nuevo se reúne a unos “villanos” con historias personales (y como es una película de Gunn, todos son problemas con papá o mamá) que los hizo ser “malos”. Deben realizar una misión de la que quizá no salgan vivos. Y, bueno, Gunn quizá no traslade viñetas de los cómics a la pantalla, pero al menos sabe crear imágenes que se nos grabarán unos ¿minutos? ¿Segundos? Lo que sea. Ah, y puede sacar una que otra carcajada. Pero eso ya lo sabíamos ¿no? Así que me salta la duda ¿Se corrigió la plana o solo se marvelizaron?

