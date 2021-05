Crónica de una adaptación malograda

A inicios del 2018, una novela llegó a las librerías norteamericanas y no tardó en convertirse en un fenómeno. Escrito por alguien llamado A. J. Finn (seudónimo del editor Daniel Mallory), y con el título La mujer en la ventana, resultó obvio enterarse que en el 2016 se habían vendido los derechos para una adaptación cinematográfica a Fox 2000 Pictures (extinta productora dentro de 20th Century Fox encargada de levantar proyectos de presupuesto medio y bajo).

Para cuando la novela comenzó a acaparar atención mediática y se comenzó a hablar del número de ejemplares vendidos, se anunció que Joe Wright dirigiría la película. Y que el guion estaría firmado por el también actor y dramaturgo Tracy Letts. Luego se reveló que Scott Rudin y Eli Bush se harían cargo de la producción. Que a Tony Gilroy se le había encargado hacer unos arreglos al guion de Letts. Y, finalmente, que estaría protagonizada por Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Anthony Mackie, Wyatt Russell, entre otros. Así fue que comenzó a hablarse de que seguramente la película resultante estaría acaparando nominaciones. Y que sería un éxito.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En fin, tantas cosas se escribieron sobre esta adaptación. Se programó para estrenarse a finales del 2019, justo a tiempo para ser considerada para los premios del 2020. Pero, por algunos retrasos en la producción (y también por la venta de Fox a Disney), el plan hizo que la fecha para su estreno en cines cambiara para el 15 de mayo del 2020. Pero, recordemos, hace un año todo estaba cerrado. Así que Disney decidió sacar la película del calendario de estrenos.

El asunto fue que entonces nadie se dio cuenta. Otros títulos, que fueron o cambiando su fecha a lo largo del 2020 o de plano anunciando su estreno hasta el 2021, acapararon los titulares. Así que cualquier información sobre la adaptación de La mujer en la ventana simplemente quedó sepultada bajo una pila de notas y debates sobre el futuro de la cinematografía. Sí, no he escrito nada sobre la película.

La razón es sencilla: me ha parecido más interesante escribir sobre cómo fue que una película que generó expectativas incluso para ser considerada como uno de los estrenos importantes del año pasado, acabó llegando directamente en una plataforma de streaming con más pena que gloria. Todo porque acabo de escuchar una hipótesis que me pareció interesante: La mujer en la ventana es la película que mejor define a la industria cinematográfica en el año de la pandemia. Y no por su genérica trama, sino porque muestra cómo la industria se sinceró a sí misma y decidió no correr riesgos. Pronto, los ejecutivos supieron que esta película, en un año normal, solo por el caché de los involucrados lograría sortear las malas críticas y recuperar lo invertido.

Pero como no estamos en un año normal ¿Para qué mandarla a los cines a perder dinero? Mejor recuperar esa inversión vendiéndola a esa empresa que, con tal de presumir un estreno a la semana, paga lo que sea por lo que sea. La hipótesis es que esa será la norma: a las salas solo aquello que sepan que atraerá a las masas ¿El resto? A poblar las ya varias plataformas disponibles. Veremos.