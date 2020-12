De cinismos y ‘cinismos’

Hay un término que ha cobrado cierta relevancia: cinismo. Y aunque suele referirse a esa actitud que se adopta para ser unos descarados, a veces olvidamos que el cinismo también es una doctrina filosófica fundada por Antístenes, por allá del siglo V a. C., que se basa en dar la contraria no solo para demostrar un punto, sino porque está en su naturaleza no ceñirse ante nada ni nadie. Y pagar las consecuencias.

Si llevan viendo películas desde algún tiempo seguramente habrán notado que hay un tipo de películas que abrazan a esa filosofía. Se trata de esas que tratan sobre cómo se hacen las películas. Desde Hollywood al Desnudo (1932), pasando por El Ocaso de una Estrella (1950), la industria hollywoodense no se ha cansado de remarcar el hecho de que en pos de las ganancias, es capaz de vender el alma de cualquier diablo con aspiraciones artísticas. Y no importa si estamos ante historias de ficción o no, la base de dichas cintas no se centra en querer empatar la creación artística con algún acto supremo, sino en dejar claro que estamos ante una profesión como cualquier otra, solo que sus excesos y sus contradicciones se magnifican debido a la sobreexposición tanto del producto resultante como de los involucrados.

El último ejemplo es Mank (2020, Estados Unidos), dirigida por David Fincher y escrita por su padre, Jack Fincher. La película narra un pedazo de la vida de Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), o Mank, un exitoso dramaturgo convertido en guionista que ha ido pelando su talento como escritor, cual si fuera una cebolla, con tal de gozar el estilo de vida de estrella. Por azares del destino, Mank conoce a la aspirante a estrella Marion Davies (Amanda Seyfried), amante del magnate mediático William Randolph Hearst (Charles Dance). Y es gracias a esa relación con Davies que Mankiewicz entra al círculo privado de Hearst. Corte al Hollywood de finales de los 30, el joven Orson Welles (Tom Burke) está decidiendo con qué proyecto inicia su carrera cinematográfica después de sus éxitos en teatro y la radio con ese cheque en blanco entregado por los ejecutivos del estudio RKO. Y se decide por una biografía no oficial de Hearst. Así que contrata a Mank, recientemente accidentado y en medio de una crisis personal, para que escriba el guion a contrarreloj de una película que mostrará la cara oculta del “sueño americano”. Sobra decirlo, estamos ante una ficción sobre la ficción de hacer ficción, estrenada en tiempos en los que la realidad parece una ficción. Interesante, aunque cínica, y no en el aspecto filosófico, reflexión sobre una industria que, como el Uróboro, se ha acabado devorando a sí misma (basta decir que la cinta se estrenó en Netflix en la misma semana que Warner dijo que su plana mayor de estrenos para el 2021 se estrenará en Estados Unidos de forma simultánea en streaming como en salas). Y donde la única sorpresa es que la firme David Fincher. O será que la levedad que adopta en este producto resulta más cínica, que “cínica”. O solo será que estamos en el 2020 y este año ya lo ha marcado todo.