De difícil digestión

Apenas llevábamos unas horas de encierro cuando, en la red social de su preferencia, seguramente comenzamos a leer, o ver y escuchar, o solo escuchar, a alguien recomendando lecturas, películas y series para revisar en esas no pocas “horas huecas” que íbamos a encarar. Lo que no he encontrado hasta ahora es una lista de lecturas, películas y series que definitivamente NO deberíamos revisar en estos días. ¿Por qué razón? Pues precisamente por esas “razones” quisiera encontrar una lista con esa premisa. Me interesa más eso que regresar a los “lugares comunes” aunque, lo anuncio ahora: no soy partidario de prohibir cosas. Como ya dije, no he encontrado una lista con esa premisa, pero no me sorprendería encontrar ahí a Swallow (2019, Estados Unidos y Francia), primer largometraje dirigido y escrito por Carlo Mirabella-Davis.

Estamos ante una preciosa (estéticamente hablando) película que borda el “body-horror” desde una perspectiva bastante peculiar: para Mirabella-Davis menos es más, y eso lo lleva al límite con este interesante (e inquietante) título. Hunter (Haley Bennett) es una esposa-modelo para Conrad (Austin Stowell). Es joven y guapa, y aparentemente no le importa pasar todos sus días encerrada en el soberbio palacio que llaman hogar. Ella lo recibe siempre con una sonrisa, la cena lista y lo deja hablar sobre su día sin decir gran cosa. Aquello no podría estar mejor para Conrad. Incluso sabe que ella hace los deberes vestida como si fuera a salir a una fiesta. El asunto es que ese “paraíso” viene con un costo. Hunter no es feliz. Aparenta serlo (y bastante mal, por cierto), pues sabe que le conviene. En su pasado sufrió pobreza y abandono. Ella siente ahora que al menos está en un lugar privilegiado ¿Va a perderlo solo porque siente que no tener control de su vida? ¿Y cuándo lo ha tenido? Un día de encierro y soledad cualquiera, Hunter escucha en un programa de televisión a alguien decir que hay que ser espontáneo y, palabras más, palabras menos, hacer cosas para reclamar el control de nuestras vidas. Entonces, Hunter toma una canica de un adorno.

La estudia. Luego es espontánea: se la introduce en la boca. La repasa con los dientes, con la lengua. Finalmente se la traga. Así inicia un hábito que la conforta: comer objetos. Cualquier objeto. Desde papel, telas, lo que sea. La cuestión es que no tarda en enterarse de que está embarazada. Su cuerpo ha sido invadido por un extraño. Inmediatamente siente que la situación se ha salido de control. Es ahí que su hábito de comer objetos sube un escalón: ahora busca cosas que tienen filo, puntas. Sí, habrá dolor y habrá sangre. Swallow se sitúa en esa línea de películas de horror con personajes femeninos y con una agenda política a flor de piel. La diferencia entre, por ejemplo, El hombre invisible y Swallow reside en que acá todo, hasta el horror, es minimalista. Esto se logra gracias a la hipnótica presencia de Haley Bennet y al “kubrickiano” trabajo detrás de cámara de Katelin Arizmendi. Gracias a ellas estamos ante una pesadilla que, a pesar de que no ceja en cuanto a lo repulsivo, uno siente que necesita saber el final. Tragarnos el cuento completo. ¿Provecho?