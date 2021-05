De íconos y gritos

Hablemos de un ícono, Barbara Crampton (1958, Levittown). Hija de un trabajador asociado a una feria ambulante, creció rodeada de artistas, de juegos y, claro, del negocio del espectáculo. Por ello no debió resultar extraño que en su adolescencia se decantara por las clases de teatro. Luego que se dedicara al modelaje. Menos que en los ochenta, en concreto por 1983, obtuviera un papel en una de las telenovelas más famosas de la época: Days of our lives. Vendrían más trabajos en la televisión, en otras telenovelas y también en series, pero aquí nos centraremos en su carrera cinematográfica, que inicia en 1984 con Doble de cuerpo de Brian De Palma. Luego vendría la cinta por la que se ganó el reconocimiento de los aficionados al cine de género, Re-Animator (1985) de Stuart Gordon, basada en el relato de H.P Lovecraft. Y el resto, como dicen, es historia: otras colaboraciones con Gordon (From Beyond, Castle Freak y Space Truckers), además de aparecer en películas producidas por Charles Band (Puppet Master, Tracers II y Robot Wars) y por los Corman (Chopping Mall).

Se alejó unos años del cine de género, se centró en la televisión, hasta que Adam Wingard la eligió para ser la matriarca de la familia Davison en el éxito del 2011: Eres el próximo. Con ese “regreso” vino una racha ininterrumpida de apariciones en cintas de horror/terror. Ese interés del público por verla gritar, ha dicho Crampton en varias entrevistas, es el que hizo que diera un paso más en su carrera, convirtiéndose en productora. Ha producido tres películas: Beyond the Gates del 2016, una “reinvención” de Castle Freak del 2020 (ella fue la protagonista de la original, de 1995, que estaba inspirada en otro relato de H.P Lovecraft) y Jakob’s wife estrenada este año, dirigida por el también productor Travis Stevens y escrita por Kathy Charles, Mark Steensland y el propio Stevens. Crampton ha dicho que fue gracias a un festival que el guion de Jakob’s Wife llegó a sus manos. Lo leyó y se sintió arrobada por la historia de Anne Fedder, la esposa del pastor Jakob (Larry Fessenden). Luego de 30 años de matrimonio, Anne se siente reducida a un mueble más de su casa. Incapaz de terminar una frase sin que la interrumpa su arrogante esposo, lo escucha hablar sobre la virtudes del matrimonio a su congregación y aquello le resulta irónico ¿Cómo es que alguien que no tiene ni idea de qué es convivir con su mujer esté dando consejos matrimoniales? Intentando darle color a su vida, Anne se deja llevar por el encuentro con un examor, Tom (Robert Rusler). Por ese reencuentro es que acaba conociendo a una entidad antiquísima (Bonnie Aarons) que la ataca. Comienza así la transformación en vampiro de Anne, que va apilando víctimas y que, claro, sirve para que Jakob voltee a verla de nueva cuenta. Y que se preocupe por ella al grado de iniciar una cruzada para recuperar su humanidad cueste lo que cueste. El gran acierto de Jakob’s wife reside en que jamás se resiste a lo absurdo de su premisa. Estamos ante una película que borda el slapstick cuando debe, también el gore, y que no ceja en su cuestionamiento sobre qué debe ser el matrimonio ¿Una vida de mera convivencia o la conformación del mejor equipo para afrontar cualquier adversidad, sea terrenal o incluso sobrenatural?