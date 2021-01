De qué están hechos los sueños

Aunque fue realizada justo en los meses en los que se desató el escándalo que mandó a la cárcel al productor norteamericano Harvey Weinstein, Kitty Green, directora y guionista de La asistente (2019, Estados Unidos), ha dicho que la idea surgió años antes. También dijo que la anónima figura del productor sobre el que gira la trama de su primera cinta de ficción no es Weinstein. Simplemente es un productor norteamericano exitoso.

Y eso resulta más inquietante que si Green hubiese dicho que esa silueta de traje azul y de voz grave que apenas y vemos deambulando por ahí, era Weinstein. La cinta inicia con Jane (Julia Garner), la nueva (apenas tiene cinco semanas en el puesto) asistente personal del mandamás de una también anónima productora de cine con sede en Nueva York.

Antes del amanecer ese día, ella es llevada por un chofer a la oficina. Es la que enciende las luces, hace el café, reparte documentos en los escritorios vacíos, hace limpieza de ciertos lugares de la oficina principal. Incluso se encarga de recolectar algunos objetos que encuentra sobre la alfombra, que guarda en uno de sus cajones para después regresarlos a sus dueños. Una rutina laboral.

Sus compañeros, que van llegando a cuentagotas, se muestran acostumbrados a los desplantes de ese anónimo jefe: tratan con naturalidad tanto sus gritos, ahogados por la distancia y las paredes, como de esos regaños lanzados por teléfono. Incluso esos otros dos asistentes personales (Noah Robbins y Jon Orsini) tienen un “formato” para pedir disculpas por escrito por sus “faltas”, que ese jefe les pide siempre para el archivo.

El día va pasando, junto con la rutina y los encuentros y desencuentros de trabajadores e invitados que van y vienen por la oficina, entre órdenes y contraordenes. Esta es la primer ficción de Green luego de un par de documentales, y al parecer (esto es mera especulación) esta cinta también sería un documental sobre las experiencias de varias mujeres que han trabajado como asistentes personales de alguno de esos productores de grandes carcajadas, fuertes apretones de mano, trajes hechos a medida y premios de diversa índole acomodados en alguna estantería de su oficina.

Sin embargo la directora y guionista decidió contar todas esas historias que fue recabando en una figura de ficción, valiéndose de la estoica actuación de Julia Garner. Así tenemos esta cinta en la que aparentemente no sucede nada salvo plasmar con bastante elocuencia (vaya cosa) el ambiente pasivo-agresivo que han vivido muchas asistentes femeninas en ese ambiente lleno de testosterona, en los que es tan normal saber qué hace el jefe en su oficina luego del cierre y hasta bromear con ello. “Solo no uses el sofá” dice alguno de esos hombres, entre risas, en un momento de la cinta ante la mirada de esa joven que está ahí porque algún día soñó en convertirse en productora. Lo que nadie le dijo a Julie es de qué estaban hechos esos sueños.