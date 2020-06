Desenterrando el pasado

En una entrevista, el guionista Kevin Willmott dijo sobre Spike Lee: “Algo que siempre ha sido una constante es la idea de que lo que sucede en el pasado nunca se queda atrás; sigue con nosotros en el presente”. Podría parecer una obviedad, pero teniendo en cuenta el peso histórico que Lee suele imprimirle a sus películas, comprenderemos mejor que lo que hace que “su obra” destaque de entre sus contemporáneos, y de sus antecesores y predecesores, es que a él no le interesa “recrear un momento histórico” para mostrarnos cómo era entonces y que reflexionemos en cómo hemos cambiado. No, para él ese pasado usualmente infame, sigue vigente hoy. Aquí de lo que se trata es de dejar claro que no hemos cambiado nada. Quizá hasta hemos empeorado. 5 Sangres (2020, Estados Unidos), dirigida y co-escrita por Lee, junto con Willmott, Dany Blison y Paul De Meo, acaba de estrenarse en Netflix. Y ya lo dijo el crítico Joe Morgenstern: “Rara vez una película se amolda con su presente de forma tan perfecta como 5 Sangres”. Todo porque se estrena justo en el momento en el que varias calles de varias ciudades de Estados Unidos literalmente están ardiendo debido a las protestas contra la brutalidad policiaca contra la comunidad negra. Y Lee se toma unos minutos para recordarnos que no tenemos que sorprendernos por lo que sucede hoy. Simplemente debemos recordar que la historia es una acumulación de mentiras y promesas rotas que solemos citar a conveniencia.

Cuatro exveteranos negros de la guerra de Vietnam regresan a la ciudad de Ho Chi Minh actual para con una misión: rescatar los restos del que fuera el líder de su grupo, Stormin’ Norman (Chadwick Boseman). El muchacho murió en una refriega en 1971 y su cuerpo quedó enterrado en medio de la selva junto con una caja de oro, propiedad del Gobierno de Estados Unidos, que ellos debían rescatar pero que decidieron quedarse como “paga” por todos los hermanos muertos. Esos cuatro “hermanos” sobrevivientes son Otis (Clare Peters), Eddie (Norm Lewis), Melvin (Isiah Whitlock Jr.) y Paul (Delroy Lindo). Cada uno con sus respectivas cicatrices no solo por ese pasado bélico, sino por todo lo que vivieron después. Por diversas razones, el plan de rescate se fue postergando hasta “hoy”. Nuevos aires de tiranía y fascismo soplan, y los cuatro por fin se armaron de tiempo y valor para, quizá, tener un seguro extra para sus respectivos futuros.

Aunque también está el asunto de que sintieron que no querían morirse sin haberlo intentado. Pero, recordemos, pocas cosas realmente “acaban”. Algunas siguen viviendo a la sombra y están listas para saltar: el resentimiento, la politiquería, las promesas incumplidas, todas esas omisiones. Estamos ante una cinta inclasificable: histórica, bélica, política, con intensas partes de acción, con ratos de comedia. Hasta aderezada con sendos dramas familiares. Lee no ha hecho su Apocalipsis ahora, ni su pelotón. No, lo que nos ha dado es algo cercano a esa entelequia llamada “gran novela americana”. Quizá no la mejor película de su catálogo, pero sí la película que mejor retratará este momento histórico que vivimos. Obra mayor, sin duda.