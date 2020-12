¿Disfrutando el silencio?

La última vez que supimos de Darius Marder fue hace ocho años. El Lugar Donde Todo Termina, coescrita por Marder y por el también director Derek Cianfrance, basada en una historia de Ben Coccio, se estrenó. Entonces, el que acaparó la atención fue Cianfrance ¿La razón? Sencilla: esa fue la película que realizó luego de Triste San Valentín.

Pero bueno, eso fue entonces y ahora estamos en el 2020. Como parte de la oferta de Prime Video nos encontramos The Sound of Metal, nueva colaboración entre Marder y Cianfrance, aunque ahora el que dirige es el primero, que también escribe el guion junto con su hermano Abraham, mientras que el segundo tiene crédito como productor ejecutivo y de aportar la historia. En The Sound of Metal conoceremos a Ruben, interpretado por Riz Ahmed. Es el baterista de un grupo de heavy metal que lidera la cantante Lou (Olivia Cooke). Sin perder tiempo, Marder nos presenta su conflicto: debido a una serie de problemas para seguirle el ritmo al grupo, y de no entender qué le dicen sus compañeros, Ruben acaba en el consultorio de un doctor. Y sin más preámbulo, le anuncian que ha perdido entre el 80 y el 90 % del oído. La razón es obvia: su profesión le ha pasado factura temprana pero brutal. Cierto, puede que logre revertir “algo” de esa pérdida si se somete a una terapia y una operación. Pero, hay algo más en la historia de Ruben que complica las cosas. Como ni la terapia ni la operación augura que pueda seguir tocando con su grupo, lo que le resta es que aprenda a vivir una nueva vida. Así que los demonios de su pasado comienzan a bramar. Ruben es un adicto que se ha mantenido limpio durante algunos años. Pero sabe que la situación a la que está a punto de enfrentarse seguramente lo regresará a las garras de las drogas, de los excesos, de la autodestrucción.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sí, estamos ante un vehículo de lucimiento de ese pedazo de actor que es Riz Ahmed. Su Ruben representa un ser humano imperfecto cuya odisea se resume en mantenerse vivo y cuerdo mientras la vida pasa por encima de él. Y lo logra sin recurrir a la estridencia. Ruben tiene su respectivo arco dramático, solo que dicho arco lo veremos reflejado en su físico. En un mundo justo, The Sound of Metal haría que Riz Ahmed estuviera en la lista de nominados al mejor actor sin que nadie cuestionara la razón. Pero, bueno, ya ven en qué mundo estamos. Dicen por ahí que el silencio trae paz. No para todos. Y es aquí en otro de los puntos en los que The Sound of Metal brilla: su diseño de sonido. Otra cosa que dicen por ahí (y este año vaya que lo repitieron): el cine se ve mejor en el cine. Pues les diré que The Sound of Metal se disfruta mejor con audífonos. Aunque pensándolo mejor, quizá el término no debiera ser “disfruta”. Porque Marder utiliza cuanto recurso tiene a su alcance para mostrarnos cómo piensa que una persona experimenta la pérdida del oído. Ah, y si hay moraleja en esta historia es que el crear destruye, en efecto, pero no hay que olvidar jamás que de toda destrucción puede que se logre algo completamente nuevo.