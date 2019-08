¿El ocaso de un director estrella?

Luego de realizar un largometraje animado llamado Metegol (2013, Argentina y España) y de dirigir algunos capítulos de series televisivas tanto norteamericanas como Argentinas (Doctor House, Colony, Halt and Catch Fire y Entre Caníbales); el director, productor y guionista Juan José Campanella (1959, Buenos Aires) regresa al cine “de acción viva” con un remake de una película de culto llamada: Los Muchachos de Antes no Usaban Arsénico, estrenada en 1976 y dirigida y coescrita por José Martínez Suárez. Su título, El Cuento de las Comadrejas (2019, Argentina y España). Mara Ordaz (Graciela Borges) es una versión latina y un poco más alivianada de Norman Desmond de El Ocaso de una Estrella: diva de la época dorada del cine argentino, ganadora de un Óscar como mejor actriz, de momento vive retirada en una lujosa (y vieja) mansión ansiando un regreso triunfal a los sets que simplemente no llega. A diferencia de Desmond, Ordaz no vive solo con su mayordomo. La acompaña su esposo, Pedro de Córdova (Luis Brandoni), un amargado actor que aunque en algún momento de su carrera logró la gloria, en cuanto se casó con Ordaz jamás pudo “quitarse” su sombra y, para colmo, ahora depende de los demás pues solo puede moverse gracias a una silla de ruedas. También vive con ellos el que fuera el director de las mejores películas de Ordaz, Norberto Imbert (Óscar Martínez), y hasta el guionista de esas películas, Martín Saravia (Marcos Mundstock). Este par, incapaces ya de levantar un nuevo proyecto cinematográfico, parecen decididos a seguir creando mundos y tramas en los pasillos, cuartos y jardines de esa mansión que comparten. Y similar a lo que sucede en la ya referida El Ocaso de una Estrella, entra en escena “alguien” de otra generación que “por accidente” llega a la mansión y así comienza a cimbrar el status quo de ambas partes. En este caso ese “alguien” está encarnado por Francisco Gourmand (Nicolás Francella) y Bárbara Otamendi (Clara Lugo).

Ellos llegan “sin querer” y al descubrir quién vive en esa mansión, deciden poner su granito en ese desgarbado castillo de arena que tanto Ordaz como sus compañeros parecen levantan cada día para acabar desmoronándose cada noche. Pero ¿Serán sinceros esos jovencitos tan bien intencionados? Estamos ante una película que se basa más en los intrincados diálogos que en la acción.

Lo curioso es que Campanella apenas y logra, mediante los modestos despliegues de la cámara de Félix Monti, quitarnos la sensación de que estamos viendo una obra de teatro. Y qué decir del guion, escrito por Darren Kloomok y por el propio Campanella, que parece tener tanta prisa por llegar a algún lugar, y sin que siquiera sepamos cuál es ese tal lugar, que acaba quemando sus cartuchos demasiado pronto.

Así que no tardamos en sentir que hay mucha repetición, que las sorpresas resultan demasiado obvias y que este Campanella está más en línea del que realizó la plana El Hijo de la Novia (2001) que el que arriesgó y ganó con El Secreto de sus Ojos (2009). Pero, ay, ver a esos cuatro veteranos interactuar es lo que hace valer la revisión de este Cuento de las Comadrejas.