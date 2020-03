La novela En carne viva de Susanna Moore, publicada en 1995, inicia con su protagonista y narradora, Frannie Avery, instructora de lengua en una universidad, reconociendo que los jóvenes que asisten a su clase tienen un problema con la ironía. “Les va mejor con el realismo”, dice Avery, “... piensan que solo consiste en imitar a Ernest Hemingway: frases cortas y contundentes, los adjetivos antes de los sustantivos”. La joven maestra, que en esas primeras líneas se encuentra en un bar con Cornelius, un alumno, está segura de que el problema con la ironía consiste en que los jóvenes tiene la idea de que todo, incluyendo la ficción, existe para darles lecciones. Así que todo lo que consumen tiene como fin el hacerlos mejor persona. Ya entrados, Avery recuerda que Cornelius le dijo que la ironía lo aterraba debido a que, en su opinión, “trastoca el saber concebido”.

¿A qué viene este recuerdo de una novela que tuvo su adaptación cinematográfica en el 2003, con un guion escrito por la propia Moore y por su directora Jane Campion? Resulta que la recordé tras leer un artículo firmado por Maris Kreizman sobre cómo la cancelación de la publicación de las memorias de Woody Allen por parte de la editorial norteamericana Hachette, marcaba, según, el inicio de una nueva era en el mercado editorial. Haciendo un resumen, resultó que luego que se dio a conocer que Hachette publicaría las memorias de Allen, su hijo Ronan Farrow, que el año pasado publicó con ellos su exitoso libro sobre su experiencia investigando a Harvey Weinstein y a otros abusadores de la industria del espectáculo, hizo público un extrañamiento a los ejecutivos sobre su decisión. Luego, varios trabajadores se manifestaron dejando sus respectivos trabajos en la editorial como muestra de apoyo a Farrow y a su hermana Dylan, que hace décadas acusó a Allen, su padrastro, de haber abusado de ella. Meterse en dimes y diretes sobre esa acusación es entrar en arenas movedizas sin cuerda. Me centro en lo planteado por Kreizman: “Desde siempre las editoriales se consideran unos guardianes de la libertad de expresión, bastiones de la pureza moral cuya máxima es publicar cada uno de los puntos de vista de cualquier asunto...”, y cómo ahora vivimos unos tiempos de empoderamiento, Kreizman plantea que: “...llegó la hora de aceptar que las agendas han cambiado...”. Así que las memorias de Allen no se publicarán en Estados Unidos. En casi todo el mundo sí, pero no ahí. Porque allá está bien que una acusación de años, con dos juicios cerrados en los que no se demostró la culpabilidad del acusado vale para cancelar unas memorias, pero las falsedades “escritas” por el hijo mayor de Donald Trump, que también fueron publicadas por Hachette el 2019 bajo el título Triggered, y que junto con el libro de Farrow fueron número uno en ventas; no hicieron que nadie dejara sus escritorios ni que se publicaran extrañamientos, qué decir de artículos sobre cómo la industria editorial necesita un cambio. “No resulta fácil explicar la ironía”, dice Avery, “se entiende o no”. La maestra de ficción tiene toda la razón.