El proceso de Magdalena

Hay un término que suele utilizarse cuando alguien se topa con una situación absurda, caótica y que incluso llega a derivar en una tragedia: kafkiano. Obviamente el escritor checo Franz Kafka es el culpable de que exista. Lo que está a debate, si es que deseamos irnos por esas sendas, es cuál de sus textos es el que lo origina. Yo siempre he pensado que cuando soltamos el término, el texto al que hacemos referencia es El proceso.

El absurdo está presente en todas sus novelas, sus relatos e incluso en fragmentos de sus diarios y de sus cartas, pero es en la historia de un hombre que se despierta y descubre que el Estado ha iniciado un proceso en su contra, pero no sabe de qué se trata o quién o qué fue lo que lo inició, el que mejor resume el desasosiego y el horror de saberse inútil para resolver ese problema que no hemos originado. En su primer largometraje de ficción, Sin señas particulares (2020, México y España), Fernanda Valadez, que dirige y escribe el guion junto con Astrid Rondero, nos relata la historia de Magdalena (Marcela Hernández), una mujer que busca a su hijo Jesús (Juan Jesús Varela), del que solo sabe que un día partió para Estados Unidos con la intención de trabajar y conseguir dinero.

Pero como lleva meses sin saber nada de él y está desesperada, decide acudir con las autoridades para levantar un reporte de persona desaparecida esgrimiendo como argumento de que su hijo nunca le pidió permiso para irse. Las autoridades, tras escuchar su exposición, le explican que legalmente ellos no están obligados a levantar un reporte debido a que su hijo no fue “sustraído” por alguien. Simplemente se fue de su casa, así que no se trata de una persona desaparecida y no podrán “ayudarla”. Así comienza el “viaje” de Magdalena de Guanajuato a la frontera norte en una cruzada personal para encontrar a su hijo o a su cadáver, haciendo paradas tanto en oficinas como en hospitales y morgues. Revolviendo carpetas con expedientes y fotografías de cuerpos anónimos que se han ido apilando, o levantando sábanas en búsqueda de ese rostro tan conocido y extrañado en alguno de esos cuerpos que llenan tantas planchas en cuartos fríos.

La mayoría con la etiqueta de “sin señas particulares.” Conforme avanza este viaje, notamos que lejos de una abigarrada crónica de un desespero que crece y crece, a donde Valadez nos va llevando poco a poco es un descenso literal a ese infierno tan temido que es el sistema judicial mexicano y la violencia. Y aquí es donde entra lo kafkiano: el absurdo y la tragedia van de la mano en esta historia que transmuta de un fresco naturalista a un cuento con tintes alegóricos. Todo gracias al trabajo tras la cámara de Claudia Becerril, que con esas luces y esas sombras crea momentos arrebatadores. En Sin señas particulares, Magdalena recorre pasillos y oficinas y pueblos y ciudades, solo para descubrir que a veces para encontrar algo, primero hay que perder también algo.