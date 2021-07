El veterano, el comerciante y su esposa

Desde hace más de un mes, en la plataforma de streaming MUBI se presenta la retrospectiva “Los fantasmas entre nosotros” dedicada al cineasta alemán Christian Petzold (1960, Hilden). Entre las películas seleccionadas está el thriller Jerichow (2008, Alemania), título que me faltaba revisar del también director de la fantasmagórica Yella.

Todo ocurre en el poblado de Jerichow. Un lugar marcado por la migración, el desempleo y la pobreza según lo plantea el guion escrito por el propio Petzold. A Thomas (Benno Fürmann), un veterano de la guerra de Afganistán dado de baja sin honores, se le ha muerto su madre. Hace meses pidió dinero prestado a un conocido (André Hennicke) y no le ha pagado. Lo ha evitado. Pero a la salida del funeral de su madre le resulta difícil escabullirse. El conocido está desesperado. Debe renta, le están quitando todo, necesita el dinero de vuelta. Le quita todo el dinero que le dejó su madre a Thomas y lo deja noqueado. Magullado como quedó, Thomas debe apersonarse en la oficina de empleos. Consigue uno de recolector de legumbres. Tras recibir su primera paga, en su regreso a casa, le toca ver un accidente. Se trata de un comerciante de origen turco, Ali (Hilmi Sözer), que perdió el control de su auto y se salió del camino. Viene tomado. Thomas lo ayuda con el auto y en que no pierda la licencia. Ali le dice a Thomas que esa no es su primer accidente, la policía ya le advirtió que si había otro se quedaba sin licencia. Es un alcohólico funcional, según él. Y necesita moverse, administra una cadena de cafés. Todo su dinero está invertido en esa franquicia que le da trabajo tanto a inmigrantes como a alemanes. Le ofrece trabajo a Thomas, que sea su conductor y ayudante. Que aprenda el negocio para que le ayude a su esposa, Laura (Nina Hoss) a administrarlo. No cuenta más razones, las tiene, pero esa oferta le basta a Thomas para ir y venir con Ali, conocer a su joven esposa e iniciar un amorío con ella. Pronto se da cuenta que las cosas no van bien en ese matrimonio, que ella está a la fuerza. Ali no tarda en confirmándoselo. “Compró” a Laura. Con su dinero pagó sus deudas a cambio de que se casara con él. “Vivo en un país que no me quiere, con una mujer que compré.” Eso le dice Ali a un Thomas que ya lo comienza a ver como un obstáculo para obtener lo que quiere. No el dinero, a Laura.

La trama de Jerichow claro que es una revisión de la novela El cartero siempre llama dos veces de James M Cain, publicada en 1934. No es la primera vez que es adaptada sin crédito, Visconti lo hizo en 1941 con Obsesión. La novedad aquí es que Petzold decidió centrar su interés en “el tercero en discordia”, el viejo comerciante que aquí no es el abusivo alcohólico que a todos trata con la punta del pie. Él es, al final, el lado humano de una historia cuyo principal villano resulta el capitalismo. No en vano en un momento de la película uno de los amantes le dice al otro, a modo de justificación por sus actos, “no puedes amar si no tienes dinero.” La respuesta que no llegó fue que tampoco se puede amar sin alma.

