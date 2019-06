En estado puro

Entre 1890 y 1950, en Estados Unidos, se publicaron un conjunto de revistas que históricamente se conocen como “los pulps”. Todas estas publicaciones tenían más o menos las mismas características: 128 páginas en promedio, 18 centímetros de ancho con 25 de alto, el papel en el que se imprimían era de baja calidad (hecho con los despojos de madera que quedaba en los aserraderos, con los que se hacía una pulpa rugosa y de olor particular). Fue en esas revistas en donde nació la literatura de género: horror, fantasía, ciencia ficción, entre otros. Cabe señalar que en su momento, a todos esos textos se les consideró de baja calidad por una simpleza: eran populares. Miles compraba esas revistas aprovechando su bajo precio, y con sus relatos mataban el tiempo libre que tenían entre una estación de tren y otra. Otra características de esas publicaciones era que contaban una historia por entregas. En un número se iniciaba una historia con un capítulo, en el siguiente número se publicaba otro capítulo. Entre más éxito tuviera la historia, más capítulos se escribían.

Por ello, los escritores de esas historias tenían la costumbre de terminar cada uno de esos capítulos con un giro. El reto: ser lo bastante arriesgado como para mantener a los lectores y vender un nuevo número de la revista. ¿Y a qué viene todo este recuerdo sobre las “ficciones pulp”? Ah, porque acabo de volver a ver La Perfección (2018, Estados Unidos), dirigida y coescrita por Richard Shepard (el crédito del guion lo comparte con Nicole Snyder y Eric C. Charmelo), y, tanto por su temática como por la forma en la que está contada, queda claro que estamos ante una ficción “pulp” que saltó de las apergaminadas páginas a la pantalla ¿Por qué lo digo? Primero, como aquellas historias, está contada en capítulos. Cada capítulo termina con un giro de la trama que nos aleja de aquello que estábamos “armando” en nuestras cabezas. Y el final es tan desquiciado como lógico. No quiero revelar gran cosa sobre los giros de la trama, solo diré que inicia con Charlotte (Allison Williams), una ex prodigio del chelo que regresa con sus mentores luego de la muerte de su madre. La enfermedad de su madre fue la que la alejó de la música. En ese regreso se encuentra con la que ocupó su lugar en la academia, Lizzie (Logan Browning). Lizzie seduce a Charlotte y la invita a acompañarla en su nueva misión: encontrar un nuevo talento para la academia. Dicho viaje lo hará sin plan específico, explorando la campiña china. Una campiña que, caray ¿Está siendo atacada por un extraño virus?

Nota final: La Perfección es una película tramposa. Eso de que “nada es lo que parece” aquí se presenta de forma literal. Por ello hay momentos que rayan en el ridículo. Pero, caray, hace mucho que no sentía la necesidad de levantarme del asiento a aplaudir a la pantalla justo cuando los créditos finales inician. Descuiden, no lo hago, solo lo pienso y lo siento. Así que La Perfección quizá no sea perfecta, pero dudo que se le pueda quitar el hecho de ser cine en estado puro.