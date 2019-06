En lo profundo del espacio

En High Life (2018), la directora y guionista francesa Claire Denis (1946) vuelve a preguntarse, y preguntarnos, algo bastante familiar: ¿Qué significa ser humanos? Y lo ha hecho diecisiete años después de Sangre Caníbal, película con la que tomó un género tan conocido como lo es el cine de horror. En concreto el de películas con vampiros. Y todo para ofrecer su propia versión del género.

Una versión en la que esa pregunta fue respondida mediante la visceral exposición de una transformación gradual y constante del personaje principal: Shane (Vicent Gallo), que cree que padece una enfermedad rara, incurable, que poco a poco lo está transformando en algo que va dejando de ser humano y por ende, una amenaza para todos. Y piensa eso pues nota que ya no busca lo que cualquier ser vivo, que es perpetuar su especie. Algo que lo que siente, necesita, y que comienza a hacer es querer destrozar a su semejante cueste lo que cueste. Y alimentarse de él. Y no tarda en darse cuenta que no está solo experimentado. ¿A qué viene el recuerdo de esa película escrita y co-dirigida por Denis que fue estrenada en el 2001? Pues que High Life es el reverso de esa moneda que conocimos con Sangre Caníbal. Solo que acá el género con el que ensaya es la ciencia ficción, en concreto con el de películas concerniente en viajes espaciales debido a que nuestro mundo está en sus últimas gracias a nuestra propias acciones. Así que la pregunta se responde de forma diferente, aunque el nihilismos esperado sigue presente. High Life, co-escrita por Denis junto con Jean-Pol Fargeau y Geoff Cox, va de una misión espacial que busca un nuevo lugar para que la raza humana pueda comenzar de nuevo. Y como esa misión va literalmente a la oscuridad del espacio con los cerillos contados y sin baterías extra para la linterna, está compuesta por un grupo de prisioneros que en otro tiempo serían los que tendrían una condena a muerte. Ahí va Monte (Robert Pattinson), acompañado por su pequeña hija Willow (Scarlett Lindsay). Ella ha nacido en el espacio, pues una misión como esa solo sería posible si los que la realizan comprenden que ninguno de los que la comienza será el que la termine. Así que el mayor reto consiste en procrear nueva vida en el espacio exterior, y transmitirle a esas nuevas generaciones todo lo que se busca perpetuar. Y para eso está la fantasmagórica doctora Dibs (Juliette Binoche), que sin ser el líder de la misión, se presta a realizar una serie de experimentos con la tripulación y con ella misma. Experimentos que buscan perpetuar precisamente eso: la especie, la cultura, la humanidad misma; y lo hará cueste lo que cueste. Da gusto encontrarse con cintas como High Life. Una propuesta que nos confronta como espectadores, y que hasta nos hace cuestionar aquello que propuso Stark Trek: “El espacio, la última frontera” ¿Y esa última frontera no será nuestro propio cuerpo?