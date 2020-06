En piloto automático

Presentada en el festival de Locarno a mediados del año pasado, con corrida comercial en salas entre diciembre y enero en algunos países de Europa, adquirida para su distribución internacional por Amazon Studios, nos llega: 7500 (2019, Austria, Alemania y Estados Unidos), dirigida por Patrick Vollrath, con guion del propio Vollrath y Senand Halilbasic. El prólogo se cuenta mediante una sucesión de imágenes del sistema de cámaras de vigilancia del aeropuerto de Berlín. Así conocemos a un joven que más tarde sabremos que se llama Vedat (Omid Memar).

Lo vemos pasar por controles de seguridad, comprar unas botellas de whisky en la tienda libre de impuestos, entrar en los baños de la sala de espera. Basta ver cualquier promocional de la cinta para saber que estamos ante otro thriller sobre el secuestro de un avión comercial, qué decir del título: es el código que se utiliza para informar que el avión ha sido secuestrado; así que todas esas imágenes de Vedat anticipan que él será una pieza clave.

No hay sorpresas en la trama de 7500. Lo novedoso es el interés de Vollrath por contar su historia mediante un ejercicio de sustracción que, la verdad, aunque acaba siendo fallido, siento que no merece ignorarse. Tras el prólogo, la cámara se sitúa dentro de la cabina de control del avión y ya no sale de ahí. Sí, toda la película se centrará a ese espacio plagado de controles y ventanas, blindado por una puerta que solo se abre por dentro, comunicado con el resto del avión mediante una pantalla monocromática que solo deja ver qué sucede justo fuera de la cabina. La idea es interesante: en lugar de que veamos qué sucede con los secuestradores, con los pilotos, con el resto del personal del avión, con los pasajeros, con los operadores de la torre de control, etcétera; Vollrath decide meternos en la piel del segundo de abordo, Tobías Ellis (Joseph Gordon-Levitt).

Sabremos que es norteamericano, que vive desde hace algún tiempo en Alemania, que aún no domina el idioma, que tiene una relación con una de las aeromozas, que esa relación incluye a un niño, que tiene pensado mudarse con su familia a Estados Unidos. Cuando el avión llega a altura de vuelo, cuatro hombres, armados con pedazos de botellas encintados, atacan a pasajeros, personal y pilotos. Tobías logra encerrarse en la cabina. El protocolo dicta que por ningún motivo deberá abrir la puerta y que debe aterrizar en la pista más cercana.

Pero, recordemos, la madre de su hijo es uno de los rehenes. Decía que el ejercicio de Vollrath resulta fallido porque sabemos tan poco de cada uno de los personajes, que solo empatizamos con ellos por mera inercia. Entendemos que Tobías es el que queremos que sobreviva y que no flaquee. También que Vedat es víctima de sus malas decisiones. Pero fuera de eso, nos quedamos con una película en el que las turbulencias solo son referidas en los diálogos. Aún así, quizá por empatía debido al encierro en el que vivimos o quizá por lo “fresco” que me resultó el querer soportar y tensionar noventa minutos de metraje mediante tomas cerradas, francamente recomiendo este título. Aunque, insisto: no requiere el cinturón de seguridad.