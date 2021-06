En tierra árida

Sigo sin terminar de leer Años de sequía de la nacida en Manchester en 1980 pero criada en Australia, Jane Harper. Está en mi pila virtual de lecturas desde finales del 2018. Confieso que la he iniciado un par de veces, pero acabo leyendo otra novela policiaca de la pila. Hay tantas. Pasa que, al menos en los primeros capítulos que he leído, la sensación de “esto ya lo conozco” me abruma. El misterio que va configurándose me recuerda tanto a la novela histórica Picnic en Hanging Rock de Joan Lindsay, publicada en 1967 y que en 1975 fue llevada al cine por Peter Weir. Por eso me resulta anecdótico lo mucho que disfruté The Dry (2020, Australia y Estados Unidos), adaptación cinematográfica de la novela de Harper dirigida por Robert Connolly y escrita por el propio Connolly con Harry Cripps y Samantha Strauss. Y eso que la sensación sigue ahí, al grado de que por momentos me pareció estar viendo una actualización de la novela de Lindsay, pero curiosamente no de la onírica película de Weir.

Aaron Falk (Eric Bana), ahora un detective de homicidios citadino, regresa al pueblo del que huyó hace unos 20 años. Asiste al funeral del que fuera su mejor amigo, Luke Hadler (Martin Dingle Wall). Se cuenta que Luke mató a su mujer y a su hijo, y que luego se suicidó. Una sombra se cierne sobre el regreso de Aaron y el funeral de Luke. En su juventud al par se le culpó de la muerte de una joven. Nunca les pudieron probar su participación, pero la presión social fue tal que la familia de Aaron decidió mudarse a la ciudad. Luke y su familia se quedaron, soportando los señalamientos y ataques. Tras el funeral, el padre de Luke, Gerry (Bruce Spencer), le pide a Aaron que debería quedarse unos días. Está seguro que su hijo no cometió el crimen, que fue asesinado junto a su familia. Aaron tampoco lo está, así que decide hacer mancuerna con un policía local, Greg Raco (Keir O’Donnell), que por razones personales también tiene dudas. La pesquisa los llevará a descubrir secretos de la gente del pueblo.

También a aceptar culpas, omisiones y romper códigos de silencio. Al grado que llegaremos a preguntarnos ¿Será que la sequía que amenaza con devastar a tan corrosivo pueblo es una suerte de “castigo divino”? The Dry es un “whodunit” que, advierto, no busca sorprendernos con su twist final. Lo que le importa son las interacciones que tiene esa colección de destacados actores que dan todo por una historia que ni se enreda con subtramas ociosas ni con misterios que quieren parecer subversivos.

En narrativa, se habla del “horror cósmico” cuando estamos ante una historia cuyo personaje principal adquiere conciencia de su irrelevancia en el universo. Dicho personaje descubrirá que su papel solo será el de dar testimonio de la ruina que se le viene encima a la humanidad. Estamos ante una condena como la de Tiresias o Cassandra. Algo similar, aunque matizado, sucede con Aaron y compañía en The Dry. Aunque lo suyo dista mucho de poder llamarse “horror”. Lo llaman ser humano, creo. Definitivamente una película es el mejor agente literario posible.

