Espejo ahumado

Iniciamos en Ucrania, en Kiev, en la casa de la ópera. Los miembros de una orquesta afinan mientras los espectadores escogen sus lugares. La función está por comenzar. En un palco está un hombre de traje (Jefferson Hall) que espera a que la función inicie. Obviamente ese hombre es alguien importante. Entonces, se desata el caos. Tiros. El director de la orquesta cae. De los costados del escenario varios enmascarados salen con sus metralletas. Golpean a músicos y pasan por encima de instrumentos. Escuchamos (y vemos) a algunos espectadores gritar y buscar la salida. También vemos, fuera del edificio, en una furgoneta a dos hombres en la cabina. Ellos también esperan algo.

Dentro, el hombre del palco voltea y ve a una escolta. Aquel, solo con su mirada, le pide que aguarde. La policía llega, los oficiales bajan, se despliegan. Los dos conductores de la furgoneta que ya estaba aparcada despiertan a el Americano (John David Washington). El dispositivo de rescate inicia y de esa furgoneta, ya con el parche correspondiente en sus hombros, un grupo de hombres baja y se mezcla con el operativo de la policía.

Ellos no van a rescatar a los espectadores del secuestro masivo. Ellos van por algo más importante que resguarda el hombre del traje, al que, cuando se lo encuentra el Americano, y tras intercambiar una frase clave, le dice que lo han descubierto, que todo ese ataque es por él, que debe pasarle aquello que resguarda y, de paso, decidir qué hará con su vida. Que solo tiene dos minutos para decidir. Que el tiempo se le acabará pronto.

Así es como inicia la película que los medios anunciaron como como la “salvadora de las salas de cine” cuando se estrenó en septiembre en las recientemente abiertas salas de cine en plena pandemia. La escribió y dirigió Christopher Nolan, su título es Tenet (2020, Reino Unido y Estados Unidos), que curiosamente se traduciría como El Origen, título con el que se conoció por acá Inception, también de Nolan. Y bueno, tras por fin verla gracias a que llegó a la venta en digital, no les quitaré el tiempo: es la peor película que ha presentado Nolan en toda su carrera. Lejos están esos tiempos en los que el nacido en Londres se encargaba de presentar retratos de personajes obsesionados con algo.

Sea escribir una novela, sea atrapar a un asesino cueste lo que cueste, sea vengar a su esposa, a sus padres, realizar el truco de magia perfecto. Algo se “rompió” con la ya mencionada Inception. Eso de ser el “thinking man” del blockbuster debió ser un hueso duro de roer para un prometedor cineasta que, sin llegar a ser ese prodigio técnico o narrativo que muchos señalaron, tenía cierto toque personal que llamaba la atención. Y ahora, aquí estamos, con una película en la que incluso un personaje dice en voz alta: “No intentes entenderlo. Siéntelo”. Bueno, si fuera un gato, y me gustara jugar con madejas de hilo, seguro disfrutaría Tenet. Pero no, soy de los que disfrutó (y mucho) The Prestige, y ahora me pregunto ¿Y dónde quedó ese interesante cineasta? Porque aquí solo veo a un vendedor de espejos ahumados.