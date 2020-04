Falla en la Ley de Murphy

El pasado 23 de febrero me tocó escuchar el sexto episodio del podcast Marlon and Jake read dead people, donde el novelista Marlon James charla con el editor Jake Morrissey sobre sus lecturas. Ese sexto episodio trató sobre novelas de autores difuntos que han sido adaptadas al cine. Ambos resolvieron que la charla sería más interesante si intentaban responder a la siguiente pregunta ¿Qué adaptaciones de malas novelas han resultado en una buena película? Obviamente, ambos tuvieron que definir qué sería una mala y qué una buena obra. Pero no es de eso de lo que tratará este escrito. Mejor respondamos ¿Cuál es una de las grandes obras de cinematografía que solo es la adaptación de una novela mediocre? La respuesta será: El Padrino, estrenada en 1972, basada en un best-seller de Mario Puzo (que tiene crédito de coescritor) y que fue dirigida y coescrita por Francis Ford Coppola.

Ese comentario de James y Morrissey me hizo recordar su génesis. Una historia que demuestra de que a la tal Ley de Murphy le queda muy grande eso de: Ley. La historia es larga, pero intentaré resumir. A finales de los 60, Hollywood comenzó a ver que los gustos del público estaban cambiando. Los jóvenes, que comenzaron a ganar dinero con trabajos de medio tiempo, eran los que estaban decidiendo qué triunfaba y qué no. Los fracasos de Cleopatra y La Estrella hicieron que los ejecutivos notaran que a los jóvenes los gustó mucho Busco mi destino de Dennis Hopper. Así que los grandes estudios quisieron emular a esa pequeña cinta de jóvenes barbudos y para eso decidieron atender a cada joven barbudo que tocó a sus puertas. Y resultó que uno de esos jóvenes barbudos fue Francis Ford Coppola.

Él, junto con otros jóvenes barbudos habían iniciado una productora llamada American Zoetrope y él venía con una idea: que Warner les diera una gran cantidad de dinero y ellos les darían al menos cinco Busco mi destino. El asunto es que el primer proyecto fue THX 1138 de George Lucas. Cuando los ejecutivos vieron la cinta se alarmaron. Nadie verá esta película, dijeron. Entonces cancelaron el acuerdo y le pidieron a Coppola que les regresara el dinero o lo demandaban. Incapaz de hacerlo pues lo habían gastado en equipo, Coppola tuvo que aceptar El Padrino para salir de deudas.

A pesar de ser un best-seller, nadie quería realizarla. Veían a la novela como un folletín. Incluso Puzo dijo que él ni sabía ni investigó nada sobre la mafia, así que fue el primer sorprendido por el éxito. Coppola tomó el guion que ya había escrito Puzo, quitó más de la mitad, acomodó ciertas piezas y luego se peleó con los productores por sus decisiones de contratar a Al Pacino y Marlon Brando. Estuvieron a punto de correrlo dos veces. Metió a su prima, a su esposa y hasta a su hija recién nacida en la producción y, bueno, entregó una de las mejores películas que se han realizado.

Y con los descartes del guion, armó la secuela que resultó mejor que la original. Así que ahí está. En estos días inciertos bien se podría visitar o revisitar el mundo de los Corleone tanto en su versión cinematográfica o literaria, o escuchar a Marlon y a Jake hablar de gente que ya murió pero cuyas obras seguimos disfrutando.