Final y principio

Lo primero que llama la atención, o bueno, quizá deba escribir: que me llamó la atención, fue el formato en el que aparece en la primera imagen de Beginning (2020, Francia y Georgia), debut en largometraje de la directora y coguionista Dea Kulumbegashvili: 1:33. Esto es un recuadro justo en medio de la pantalla. También llamado “el formato académico”, es uno que han empleado varios realizadores para encerrar a la imagen y por ende a los personajes de sus historias. Les sirve para ahondar en la sensación de encierro, de ahogo, de desesperación. En el caso de Beginning, esa función se cumple al dedillo: ese cuadrado que enmarca las desventuras de Yana (Ia Sukhitashvili), la esposa de David (Rati Oneli, coguionista de la cinta), líder de una comunidad de Testigos de Jehová; inquieta en cada una de esas escenas compuestas por tomas largas que nos hace conocer las preocupaciones y vidas de esos personajes.

Sin embargo, y aquí hay todo un descubrimiento de mi parte: el tal formato académico en manos de Kulumbegashvili, resulta algo más que una herramienta narrativa. Aquí es un principio. Beginning apenas y cuenta una historia. Lo que nos muestra son una serie de eventos que relatan una crisis que va escalando en el interior de Yana. El primer evento, el detonante, es el atentado que sufre la comunidad de Testigos de Jehová justo al inicio de la cinta. Mientras David habla sobre Abraham a su comunidad en su recién estrenado salón de oración, una mano anónima abre la puerta trasera y lanza un coctel molotov. Luego, mientras los hombres intentan apagar el incendio con sus sacos y las mujeres protegen a los niños y ancianos, otra mano anónima lanza otro coctel en la parte delantera. No tardamos en saber que otras manos anónimas han atrancado la puerta desde fuera.

Para escapar del fuego la comunidad deberá destrozar esas paredes que ellos mismo construyeron. Nadie muere, pero el salón queda en cenizas. La policía llega, igual los bomberos y algunas ambulancias. Se atiende a heridos, se toman declaraciones, pero por ahí surge la figura de un hombre, que se presenta como detective (Kakha Kintsurashvili), que le sugiera a David de que no ponga ninguna denuncia, que mejor destruya los videos de seguridad, que deje pasar el asunto y que quizá sea mejor pensar reubicar a su comunidad. Ahí no son bienvenidos. David decide seguir adelante y no cumplir ninguna de las “sugerencias” del detective. Y, bueno, toda esa crisis la vamos viendo (y viviendo) desde la perspectiva de Yana.

Como mujer, solo le resta seguir con sus deberes en la comunidad. Esperar a que su marido resuelva sus asuntos. Silenciar sus dudas y sus inquietudes al respecto. Y, luego lo veremos, también le tocará pagar en carne viva cada una de esas decisiones.

Y callar y aguantar. Siempre callar y aguantar. Sea por motivos religiosos, ideológicos, políticos, culturales, etcétera, Beginning pone sobre la mesa una respuesta a esa pregunta que a veces se hace ¿qué podría hacer alguien que se da cuenta de que las cosas ni se arreglan ni con buenos deseos, ni buscando recurriendo a la justicia; solo con un cambio total que sabemos que nadie está dispuestos a hacer?