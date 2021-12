Gracias Tsundoku

Resulta que existe una palabra en japonés que significa “comprar más libros de los que uno pueda leer”. Tsundoku es esa palabra. No se trata de un padecimiento. Es un hábito que describe la costumbre que tienen algunos por ir apilando libros en su vivienda. La idea es leerlos en cuanto se tenga tiempo.

Tengo ese hábito. Esa es la razón por la que suelo encontrar problemático el contestar a la pregunta de cuáles fueron mis lecturas favoritas del año. Alterno lecturas del año en curso con algunas de hace cinco, cuatro o incluso veintitantos años. Todo es hermoso y caótico.

Y cada tanto, el tal Tsundoku llega a darme sorpresas. Por ejemplo, el que descubriera en estas semanas finales del 2021 una novela que originalmente se publicó en octubre del 2016. Falcó de Arturo Pérez-Reverte.

Primera de una serie compuesta hasta la fecha por Eva y Sabotaje, Falcó es la presentación de Lorenzo Falcó, un espía del Servicio Nacional de Información y Operaciones del bando nacional. Tengamos en cuenta que estamos en 1936 y España se encuentra dividida por dos bandos: el republicano y el nacional. En medio de ellos está el pueblo que, por mero fanatismo y miedo, han decidido abrazar a una facción y declararse enemiga de la otra. Algunos miembros de cada bando les han llenado la cabeza con ideas sobre la gallardía y la honestidad de su causa. Mientras, en las proverbiales sombras, cada bando le ha pedido apoyo a otros países que en esos momentos ya se encuentran en pugna, enrareciendo aún más el ambiente europeo. Los de la república le dan un pase libre a ideas, personajes y recursos de la Rusia comunista, mientras que los nacionalistas hacen lo propio con la Italia fascista y con el Tercer Reich.

La tesis que nos plantea Pérez-Reverte con Falcó es que en la España de esos años los fascistas y nazis probaron estrategias y armamento que luego emplearían en la Segunda Guerra Mundial. Y la ejecución de la novela va de acuerdo no con el thriller histórico de rigor, sino con las tempranas cintas de espionaje que seguramente Pérez-Reverte vio cuando era joven. Así que Lorenzo Falcó es una criatura de su tiempo: ácido, mujeriego, pendenciero, algo romántico aunque él no lo reconozca, y con un código de ética que lo hace peligroso y necesario. Se le encomienda una misión que no revelaré aquí pues el solo explicarla es ya contar el final de la historia. Esa es otra cosa que me pareció interesante de Falcó. Pérez-Reverte se vale de la historia “real” para dejar claro que aquí lo que importa es que conozcamos a su personaje y entendamos que lo que se necesita en el presente es hombres como Lorenzo Falcó. Y sí, se puede no estar de acuerdo con sus ideales y con sus acciones, pero lo cierto es que así como su saga del Capitán Alatriste fue un sincero homenaje a Alejandro Dumas y compañía; con Falcó el homenaje va tanto para Joseph Conrad como para Ian Fleming. Gracias Tsundoku.