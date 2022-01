Imágenes en movimiento

audima

Yûsuke (Hidetoshi Nishijima) es un actor y director teatral que está pasando por una buena racha profesional. Su trabajo sobre el entablado y detrás de él le han estado generando buenas críticas y ganancias. En el momento en el que lo conocemos acaba de trabajar en una exitosa adaptación de Esperando a Godot. Ahora se prepara para trabajar, tanto como actor como director, en una puesta en escena de Tío Vanya de Anton Chéjov. El “plus” de dicha adaptación es que, primero, la presentará en Hiroshima, histórica ciudad marcada por la tragedia, y, segundo, será interpretada por diversos actores que harán sus diálogos en su lengua nativa. Eso lo tiene en un estado de tensión, pero a él le agrada esa sensación. Significa que está creando algo. Donde las cosas no están tan bien es en casa. Han pasado dos años de una tragedia personal y su relación con Oto (Reika Kirishima), su esposa que es escritora y guionista televisiva, es “compleja”.

Ella ahora se ha obsesionado con escribir la historia y no pierde ninguna oportunidad para contársela esperando sus opiniones. Dicha historia trata de una adolescente que se obsesiona con uno de sus compañeros de clases al grado que un día se atreve a entrar a su casa para robar cosas que sabe que él no echará de menos. Pero volviendo a lo profesional, tanto por cuestiones de producción como por una cuestión de salud la producción de la obra le ha asignado un chofer. Algo que a él no le agrada pues uno de sus placeres es conducir su propio auto.

Sí, esa no es una alegoría muy oculta. A Yûsuke le gusta tomar las decisiones en su vida. Por ello la importancia de conducir su auto y también ese duelo verbal que mantiene con Oto sobre esa historia que la tiene ocupada: una mujer infatuada con un hombre al grado de invadir su intimidad robándole cosas que solo si les tomara verdadera importancia sabría que ya no las tiene, quizá para que la tome en cuenta, quizá para que despierte de algún letargo que lo mantiene en una suerte de limbo. El asunto es que a Yûsuke le gusta subirse en el auto y vagar sin rumbo mientras escucha un cassette en el que Oto le recita los diálogos de la obra de teatro en la que trabaja. Ahora que está incapacitado para manejar su auto, que necesita de que Misaki (Tôko Miura), su chofer, lo pasee por aquí y por allá mientras ve el paisaje y va memorizando sus líneas, algo dentro de él empieza a ceder.

La vida es algo que ocurre, te des cuenta o no, y aunque sientas que lo que haces es lo más importante del mundo, la verdadera cuestión es ¿Será cierto eso? ¿Y qué pasa cuando algo importante de eso que llamamos vida se va y no sabemos a dónde solo porque nos ocupamos de las imágenes en movimiento? Basada en una historia de Haruki Murakami que aparece en su libro Hombres sin Mujeres, el director Ryûsuke Hamaguchi y su co-guionista Takamasa Oe nos han entregado algo más que una película con Drive my Car (2021, Japón). Estamos ante una experiencia que nos recuerda que el arte, sea en el plano creativo o como espectador, nos sirve tanto para afrontar momentos difíciles como para ver la vida pasar.