¡Juventud, divina entelequia!

Hace años, alguien me dijo que los alemanes siempre tienen un nombre para todo. Por poner un ejemplo, acotó aquel, ahí está el término ‘Bildungsroman’. Proveniente de los términos ‘Bildung’, que significa ‘educación’, y ‘Roman’, que significa ‘novela’. En términos formales, a las Bildungsroman las conocemos como “novelas de formación”. Sus tramas consisten en narrar ese momento exacto en el que a un personaje le sucede algo que lo hará cambiar tanto psicológicamente como moralmente. Dicho cambio es repentino y usualmente sucede en un día, una noche, un fin de semana o una estación del año (las favoritas son las que tienen que ver con algún feriado).

Ese personaje deja la inocencia atrás para entrar en la regularmente sombría pero siempre inevitable madurez. Entre 1945 y 1946, el escritor J. D. Salinger publicó de forma serial la novela El Guardián entre el Centeno. Su protagonista es Holden Caulfield, de 17 años, que recuerda lo que le sucedió en la víspera de la pasada Navidad cuando le informaron que había sido expulsado de la escuela preparatoria en la que estudiaba en Pensilvania. Sin encontrar una razón para esperar hasta el miércoles, que es el día en el que debe regresar con sus padres en Nueva York, decide hacer el viaje por su cuenta en el sábado, topándose así con una pintoresca galería de personajes y metiéndose en varios líos.

Dicha novela puede considerarse como la ‘piedra de toque’ que varios guionistas y directores utilizan, conscientemente o no, cuando arman sus propias ‘películas de formación’. La Noche de las Nerds (2019, Estados Unidos), debut como directora de la actriz Olivia Wilde (1984, Nueva York), escrita por Emily Halpern, Susanna Fogel, Sarah Haskins y Katie Silberman; es un ejemplo perfecto de ello. El espíritu de Caulfield se hace presente en la pareja protagónica, las “cerebritas” (de ahí el título original, “booksmart”) Amy (Kaitlyn Dever) y Molly (Beanie Feldstein).

El par de amigas se han pasado la preparatoria preocupándose por ser las mejores en clase y así tener un currículo perfecto para que las universidades las acepten casi de forma automática. El problema es que por eso sienten que no han “disfrutado” su pase por la adolescencia: no han ido a fiestas, no han tenido novio, no se han bebido una cerveza. Su mundo se colapsa cuando descubren que sus compañeros de peores notas y vida disipada también han encontrado cabida en esas universidades en las que ellas han aplicado, o que ya tienen la vida hecha, así que las dos amigas decide que en la noche de su graduación se “soltarán el pelo”. Listo, esa es toda la trama de la película.

Lo que la hace “valiosa”, digamos, es la forma en la que Wilde ha contado la historia: una edición vistosa, una rutilante cinematografía, un destacado trabajo de todos los actores, unos diálogos puntillosos. Todo eso con un simple fin: entretener y plantear que todo en la vida debe estar regido por el equilibrio ¿La novedad? Que estamos ante una película juvenil realizada para un público adulto. En concreto, para esos que quizá están preocupados por no haber “disfrutado” sus días de juventud como si esa divina entelequia, la tal juventud, verdaderamente dependiera de los calendarios.