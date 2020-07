La sorpresa

Hay películas que quizá no planeabas ver pues no hay nada en ellas que te llame la atención: la premisa francamente te resulta irrelevante. Pero vaya que he tenido sorpresas en las últimas semanas. En concreto, de la que escribo hoy: Palm Springs, dirigida por Max Barbakow y escrita por Andy Siara. La película inicia como suelen iniciar algunas comedias románticas: un grupo de personas se reúnen en un lugar para celebrar un evento. Aquí es una boda. El lugar es un idílico hotel en Palm Springs. Al primero que conocemos es a Nyles (Andy Samberg), un personaje irritante. Está con su novia Misty (Meredith Hagner), pero luego de vestirse con camisas hawaianas y llegar ebrio a la ceremonia, no ceja de coquetear con una de las damas de honor, Sarah (Cristin Milioti). No tardaremos en conocer la historia de Sarah. Ella es, en resumen, la oveja negra de su familia. Así que, resulta casi obvio que como nadie espera nada de ella, qué caso tiene no atender los lances de ese borrachín. Así que lo sigue hasta el desierto, habla con él, y mientras intentan consumar “algo”, todo cambia. Conste: apenas han pasado diez y tantos minutos de película y ya tenemos nuestra primera sorpresa: hay una razón para que Nyles se comportara así durante el día. Verán, por alguna razón que en ese momento se desconoce él ha quedado “atrapado” en un bucle temporal del que no puede escapar. Así que lo que vimos en esos primeros diez y tantos minutos de película es uno de esos tantos “inicios” de ese bucle en el que Nyles revive una y otra vez el día de la boda. Y ya sin buscarle sentido, como sí sucede en otras historias con esa misma premisa. Andy ya intentó buscarle sentido a su dilema, fue lo primero que hizo. No tuvo éxito. Luego intentó matarse y tampoco logró nada.

Así que, como no le queda más que vivir y revivir ese mismo día eternamente, y como cada día es el mismo y no hay un mañana del que deba preocuparse; Nyles ha decidido mejor entregarse al caos con tal de sentir que al menos algo varía. Así que se encamará a casi todos los invitados de la boda, se pondrá tremendas borracheras solo para ver cómo reaccionan y tener así alguna novedad. De momento no quiere preocuparse por que se le acaben las opciones de degenere. Ya vendrá ese momento y ya decidirá qué hace o no al respecto.

La cuestión aquí es que ahora se ha fijado en esa dama de honor de ojos grandes y aspecto hosco, y ha notado que quizá tenga más en común con ella que con su novia. Así que decide intentar “algo” sin saber si funcionará o no, porque vivir eternamente, aunque sea un mismo día, cansa tanto, ¿por qué no intentar vivirlo acompañado? Desde Hechizo del tiempo, pasando por Al filo del mañana y terminando tanto con la dupla de Feliz día de tu muerte y la serie Russian Doll; las historias de bucles temporales siguen esa idea del comprender quiénes somos, qué podemos hacer al respecto y cómo vamos a lograr “algo”.

Bueno, pues en Palm Springs no existe esa idea. Aquí de lo que se trata es de explorar el desasosiego que provocaría en alguien el saber que nada importa: ni lo que hagas, ni lo que dejes de hacer, ni lo que quieras ni lo que no quieras. Y todo desde una óptima de comedia cuyo tema central es el tedio. Así que qué mejor película para recomendar en estos día de encierro y tedio, y en los que cada día parece el mismo, y en el que la clave es encontrar, caray, alguna manera de disfrutar cualquier experiencia, por más rutinaria e indistinta que sea. Palm Springs es una agradable sorpresa.