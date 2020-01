Con un guion escrito por Juan Galiñanes y Jorge Guerricaechevarría, el director Paco Plaza (1973, Valencia) entrega una película fuera del “cine de género” en el que lo conocimos (codirigió la primera y segunda entrega de Rec, dirigió la tercera además de la exitosa Verónica, sobre posesiones y choques generacionales, entre otras). Este título es: Quien a hierro mata (2019, España), un interesante experimento con el thriller policiaco. En la cinta conocemos a Antonio Padín (Xan Cejudo), jefe de una familia de narcotraficantes con graves problemas de salud. Por ello, pide ser ingresado en un retiro de ancianos en el que planea pasar sus últimos días en paz. Sabe que su enfermedad es degenerativa y que está entrando en su fase final. Sus dos hijos (Ismael Martínez y Enric Auquer) deciden aprovecharse de la situación para intentar quedarse con las riendas de la organización. Para lograrlo engatusan a unos peligrosos asociados latinoamericanos con tal de hacer un “negocio” con unos chinos. Pero, obviamente, no siendo tan zorros como lo fue su padre (al que solo lo agarró la policía por los lujos que se dio en la construcción de una mansión, dice uno de ellos), el negocio, a pesar de su planeación, acaba muy mal. Eso provoca una reacción en cadena: necesitan que su padre les pase una fuerte cantidad de dinero para pagar las deudas contraídas, y así salvar su vida. Pero su padre fue claro: nada de negocios a sus espaldas. Nada de engaños con sus socios. Y no importarán las consecuencias que resulten en caso no atiendan eso. Hasta aquí, todo parece el mero tachoneo en una lista de clichés que anticiparía un relato contra el tiempo ¿No? Pues, resulta que la respuesta, aquí, es un categórico: no. Porque lo que he olvidado incluir en el repaso de la trama es a Mario (Luis Tosar), el jefe de enfermeros del retiro de ancianos. Un hombre tranquilo, paciente, que ama a su esposa (María Vázquez) y está a punto de ser padre. Desde el primer encuentro entre Mario y Antonio queda claro que hay algo en el pasado del barbado enfermero que lo “amarra” al destino del decadente capo. El asunto es hasta dónde estará decidido a llegar ese tranquilo hombre. Y si una vez que ha iniciado su camino, estará decidido a pagar lo que deba de pagarse por las consecuencias de sus actos. La película inicia con una mano aplastando una almeja y sigue con otras manos comprobando que ya no son tan fuertes como lo fueron alguna vez. A lo largo de la trama varios personajes detendrán su andar para verse las manos. Eso pasará una y otra vez.

Plaza usa ese tropo para ilustrar el poder que tienen las acciones de los personajes en sus respectivos destinos: aplastar al rival para después tragárselo, por ejemplo; otorgar un bálsamo, quizá; marcar un número de teléfono para escupir una orden, jalar esa palanca que lanzará una alerta, o consumar una venganza que jamás previmos. Porque de eso están hechas estas historias ¿no? De coincidencias, de acciones, de omisiones y, más que nada, de repercusiones y de las sorpresas que emanan dichas repercusiones. Quien a hierro mata es una película en el que la perversión se toma su tiempo para, al final, calar con saña. Tomen esto como una advertencia.