Un día cualquiera en la gran ciudad. En concreto, un día cualquiera en el otrora pintoresco poblado de Xochimilco. Dos jóvenes payasos callejeros, Moloteco (Gabriel Carbajal) y Cagalera (Benny Emmanuel), hacen lo suyo: suben a un microbús, intentan hacer reír a los apáticos pasajeros. Total que la pareja sabe bien que no han logrado conectar con su público. Un día cualquiera más para ambos, sí, pero la rutina manda, así que piden unas monedas. Otro fracaso, no obtienen ni una.

Entonces ¿qué? ¿Suspiran? Para qué, caray, si estamos en lo de siempre. Sacan una pistola y a gritos e insultos, le piden todo el dinero al que fuera su público. Y sí, han atinado, por fin ese par tiene la atención de los pasajeros. Pero no esperemos un aplauso, les dije, es otro día en la gran ciudad. Otro día en el que escenas como la que hemos visto quizá ya deban entenderse como parte del folclore urbano. Así arranca, con esas acciones y, en específico, con ese planteamiento sobre cómo la violencia ya forma parte del paisaje urbano; el largometraje escrito por Augusto Mendoza y dirigido por el también actor Gael García (1978, Guadalajara), Chicuarotes (2019, México).

Película que mientras se centra en las desventuras callejeras del par, nos da una cinta entretenida, algo caótica, enteramente clavada en una picaresca relajada y por ende, ajena a cualquier sentimentalismo ramplón o al desproporcionado tremendismo que suele dominar algunos relatos de corte urbano en la cinematografía nacional.

Podemos sumar, si queremos, la presencia de Sugheili (Leidi Gutiérrez) como la novia de el Cagalera. También una justificación no requerida sobre los actos protagonizados por el par: incapaces de ver en su futuro mediato precisamente eso, un futuro conciso en el que esté claro cómo siendo parte de una familia disfuncional y nativos de un lugar en el que la esperanza es el único lujo que nadie le quiere robar al otro, ellos pueden aspirar a otra cosa que no sea enredarse en problemas que, día con día, no harán más que llevarlos a un abismo en el que no habrá retórica que los salve.

El asunto es precisamente eso último: el lugar a donde nos lleva el guion de Mendoza y el formalismo de García, no sus razones. Se veía venir, en efecto, en parte por esa sobrada justificación y por pequeñas viñetas, gestos, insinuaciones que iban insertándose en esos geniales primeros minutos de metraje. ¿Será que en verdad todos los caminos llevan a Roma, como dicen?

Porque, cuando ya vamos mordiendo los 50 minutos, el par decide darle un vuelco a su carrera como delincuentes callejeros y, bueno, todo lo hasta aquí logrado se va al hoyo de siempre: artificiosas calamidades amparadas por complicaciones borroneadas con tiza negra, aderezadas con un par de escenas grotescas que solo abrevan al shock, y para colmo, ¿eso del final es una suerte de moraleja? Sí, lo que de entrada parecía una bocanada de aire fresco en el panteón de películas nacionales de corte urbano. Pero al final no es más que una película tremendista cualquiera. Lo de siempre, pues.