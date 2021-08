Los premios y los otros premios

Hace años decidí afrontar un día de cumplimientos burocráticos armado con un libro. Fue con Los premios de Julio Cortázar. La anécdota aquí es que, pasado el mediodía y aún sin concluir el cumplimiento burocrático, había terminado de leer un libro de 400 y tantas páginas. Cuando estaba con la nota final fue que comprendí mi error. Bueno, a lo que iba con este recuerdo. En esa nota, Cortázar “jala la cortina” tras la novela. Dice que su origen tiene que ver con un juego personal sobre “arte de la fuga”. No quería aburrirse durante dos viajes en transatlántico, uno de ida y otro de venida. Y por ello, a la novela no la mueve ninguna intención alegórica o ética. Todo esto lo he recordado debido a que Viejos (2021, Estados Unidos), película dirigida y escrita por M. Night Shyamalan, inspirada por la novela gráfica Castillo de arena, de Pierre-Oscar Lévy y Frederick Peeters, me ha dejado claro la razón por la que Cortázar sugería que para contar una buena historia no se debemos empeñarnos tanto en dar lecciones éticas o alegóricas. Viejos trata de otros “premios”. Porque al igual que la obra de Cortázar, a un grupo de desconocidos los juntan para que pasen un rato de esparcimiento. En la novela, en un crucero de lujo que nadie sabe a dónde va ni qué actividades van a hacer durante el viaje.

En la película, a pasar un día en una playa privada, alejada, perfecta para pasar un día de esparcimiento y quizá arreglar algunos asuntos personales. Allá va ese matrimonio que está a punto de disolverse, el de Guy (Gael García Bernal) y Prisca (Vicky Krieps), juntos con sus dos pequeños hijos. En la playa se encuentran con otros vacacionistas, cada uno con sus virtudes y sus problemas personales. Entonces, descubren un cadáver y uno de los vacacionistas muere. Y todos se están haciendo viejos en minutos. Con esa vejez viene el decaimiento físico y mental.

Ahora la pregunta es: ¿cómo podrán salir de ese lugar antes de morir? Y también: ¿por qué los mandaron precisamente a ese lugar? En entrevistas, Shyamalan ha dicho que ese guion y película, que él financió de sus bolsillos, por cierto, surgió de su enfrentamiento personal con la vejez y enfermedades de sus padres, y su propio reconocimiento de que ya no es joven. Lo malo es que decidió volver esas elucubraciones el punto central de su relato, no su diorama.

Por ello, Viejos, para decirlo de una forma cinematográfica, hace que el Mcguffin, eso que solo le interesa a los personajes, que sirve para que avance la historia y que no necesita ser revelado, todo según Hitchcock, sea en sí la película. Por ello el final se siente desarmado, los personajes son máquinas que sueltan obviedades a diestra y siniestra, y, al final, difícilmente nos quedamos pensando en ideas sobre lo virtuoso que resulta el paso del tiempo en nuestras vidas. Aquí solo queda clara una idea, Shyamalan es un cineasta inventivo, sí. Pero, como dicen: “perro viejo no aprende trucos nuevos”.

