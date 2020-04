Malograda secuela

Jamás hubiera visto la película En la mente del asesino, estrenada comercialmente en México en el 2016, de no haber sido por el confinamiento. Recuerdo su paso por las salas debido a que en uno de los complejos de la localidad su cartel quedó en marquesinas como por un año. Así que durante meses estuve viendo a un muy serio Anthony Hopkins siendo franqueado por un cacho del rostro de un Colin Farrell de mirada intensa.

Culpo por mi desinterés a Jon Avnet, guionista, director y productor tanto de cine como de televisión y teatro que entre el 2007 y el 2008 entregó unos deslucidos thrillers protagonizados por Al Pacino: 88 minutos y Frente a Frente. Sin que venga realmente a cuento, la trama de En la mente del asesino me hacía recordar la existencia de esas películas. Quizá por compartir con ellas la idea de la búsqueda de uno o más asesinos seriales por parte de un veterano con alguna cuenta pendiente y un joven idealista que verá cómo su mundo se hace añicos cumpliendo con su deber.

En fin, basta resumir que no había pensado en esa cinta hasta que hace unos días vi a tan familiar fusión de rostros entre un montón de recuadros que invitaban a darles click, y entonces dije: a ver qué sale. No diré que el segundo largometraje del director Afonso Poyart (1979, Sao Paulo) me hiciera pensar que cometí un error al no verla en su estreno. En la mente del asesino es que su thriller cuya única valía es que no se parece en nada a lo que realizó Avnet con Pacino. Lo curioso es que, conforme avanzaba la artificiosa trama en la que el veterano doctor John Clancy (Hopkins), un hombre con capacidades psíquicas que durante un tiempo ayudó a la policía a resolver crímenes pero que decidió exiliarse a una cabaña luego de la muerte de su hija por la leucemia, regresa a la acción buscando desenmarañar el caso de un asesino que ha estado matando a enfermos terminales, junto con su amigo el detective Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) y la también detective y psiquiatra Katherine Cowles (Abbie Cornish); la forma en la que Poyart va desarrollando los eventos del guion de Sean Bailey y Ted Griffin me hicieron recordar a Se7en de David Fincher, estrenada en 1995. Y escribí curioso pues, también por el confinamiento, descubrí que el guion de En la mente del asesino durante algún tiempo se conoció como Ei8ht. Sí, iba a ser la secuela de la cinta de Fincher.

Secuela que seguiría al detective William Somerset (Morgan Freeman) en búsqueda de un asesino serial que mata a enfermos terminales planteando que eso que hace no puede catalogarse como asesinato, que cuenta como muerte asistida. Así que, por este confinamiento por fin he visto En la mente del asesino y así me he enterado que, al menos hasta que Fincher llegó, imagino que dando un golpe en una mesa y lanzando un: “esta historia es una tontería”; Se7en tuvo secuela. Cosas que uno se entera, caray.