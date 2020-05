Mamá fuego

El pasado primero de mayo, la plataforma MUBI emitió gratis un “adelanto virtual” de la película Ema (2019, Chile), de Pablo Larraín (1976, Santiago), escrita por Guillermo Calderón y Alejandro Moreno. Antes de ese adelanto, la cinta formó parte de la selección oficial de varios festivales a finales del año pasado (Venecia, Toronto, Londres) y, de forma limitada, llegó a unas salas a inicios de marzo. Bueno, dejando a un lado esa anécdota, hablemos un poco de ella. Y digo “poco”, pues al mero intento por resumir su trama hace que se tenga que contar su “sorpresa final”. Mejor concentrémonos en todos esos eventos que, cuando la película inicia, ya han pasado en la vida de los personajes. Estamos, pues, por tercera ocasión en la carrera de Larraín, en la laberíntica ciudad costera de Valparaíso. Conocemos a la joven bailarina y maestra de danza Ema (Mariana di Girolamo) y a su esposo Gastón (Gael García Bernal). Se conocieron, según cuenta la propia Ema, cuando ella, adolescente, participó en una de las coreografías del maduro y conservador coreógrafo Gastón. El espíritu libre de la muchacha hizo que de inmediato destacara entre todas las bailarinas, volviéndose algo así como la “musa” de coreógrafo. Se casaron e intentaron tener un hijo, pero descubrieron que Gastón es estéril. Entonces Ema decidió que ellos adoptarían a un niño. Pero para las instituciones gubernamentales la pareja no era candidata ideal para el programa de adopción: ambos tienen empleos nada normales (una de las encargadas del programa piensa que Gastón, por ser coreógrafo, seguro es un homosexual, por ejemplo), con una brecha de edad a considerar (Gastón debe estar llegando a los 40, mientras que Ema apenas llegó a los 20). En fin, Ema y Gastón tienen que aportar dinero extra para conseguir a un niño, al que llaman Polo. Pero el niño resulta un problema para la pareja, no es un bebé y se manifiesta con violencia: Atenta contra Ema y quema y casi mata a su tía. Por tales razones, la pareja lo regresa.

En ese momento inicia la película, cuando Ema y Gastón ven cómo ese acto de dar en adopción al niño que con esfuerzo adoptaron, ha comenzado a afectarlos tanto emocional, como profesionalmente (Ema pierde su empleo en una escuela, por ejemplo, cuando los otros maestros, en junta, dicen que no sabe cómo explicarle a los otros niños que el hijo de una de sus maestras ya no asistirá a clase porque sus papás lo regresaron). Así que Ema inicia un viaje de autodescubrimiento en el que bajará hasta los bajos fondos de su alma, corromperá todo lo que esté cerca de ella, adoptará nuevas maneras de expresión, revolverá las vidas y las obras de todos aquellos con los que cruce su camino y, finalmente, en parte gracias a un lanzallamas que sus amigas le arman, se dedicará a quemar varios lugares de Valparaíso. Ema es, pues, el relato de un personaje peligroso. Y solo porque es libre y porque enseña libertad. Ema es una mujer que no se detendrá ante nadie por reclamarse dueña de su vida y de su destino. Así sea un mundo de cenizas ese destino que Ema está forjando para ella y para todos.