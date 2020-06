Más que una biopic

En su quinto largometraje como directora, la también actriz Josephine Decker (1981, Londres) ha hecho la película más ambiciosa de su filmografía. Pero tranquilos, que esto solo significa que su particular “estilo”, a ratos tan barroco, a ratos tan hermético, usualmente tan demandante e incluso irritante para algunos; aquí lo encontraremos algo “domesticado”. Shirley (2020, Estados Unidos), escrita por Sarah Gubbins que adapta la novela de Susan Scarf Merrell, toma como pretexto una anécdota real en la vida de la escritora conocida por sus historias de horror, Shirley Jackson (1916-1965): la crisis nerviosa que vivió luego de que su relato La Lotería fuera un éxito tras su publicación en The New Yorker en 1948; para explorar la idea de que para que un artista logre crear algo que aspire a la excelencia, primero deberá pagar una suerte de tributo al demonio del arte.

Y sí, esa idea no es nueva. En el 2005, Bennett Miller dirigió a Philip Seymour Hoffman en Capote que también trata sobre el costo que un artista debe pagar por aspirar la grandeza. Y en esas líneas está lo planteado por Decker. Solo que Shirley no se ciñe, como sí lo hizo Capote, a esa manía de las biopics de ir tachoneando un hecho tras otro. Aquí lo único real es que a inicios de los 50s, Shirley Jackson batalló con un bloqueo creativo al no encontrar una idea que sintiera que valiera la pena tras convertirse en una sorpresiva celebridad literaria. Ni lograba completar un relato nuevo, ni avanzar en la que sería su segunda novela: Hangsaman. A partir de esa “realidad”, el guion de Gubbins y la puesta en imágenes de Decker comienzan a armar su relato. Entra el matrimonio formado por Fred (Logan Lerman) y Rose (Odessa Young), que se instalan en la casa en la que vive Jackson (Elisabeth Moss) junto a su esposo, Stanley (Michael Stuhlbarg).

Fred aceptó trabajar como ayudante de investigación para Stanley, así que mientras los dos hombres salen a realizar sus respectivos labores en el campus de la universidad local, las dos mujeres se quedan en casa. Jackson se la pasa sumida en su desconsuelo al no poder “parir” algo de provecho, Rose en aceptar que ha dejado su vida profesional a un lado para que su esposo cumpla sus objetivos. A esa frustración compartida no tardará en sumarse la obsesión que ambas desarrollan por la historia de la joven Paula Jean Weldon, que un día anunció que saldría a caminar y que jamás se volvió a saber de ella.

Así, las dos mujeres comenzarán a fantasear sobre qué le sucedió a la joven como una forma de no encarar sus respectivos dilemas. Y con esas hipótesis, comenzará una fantasía que arrastrará a ambas a encarar el precio que debe pagarse por meterse con el hecho creativo. Con Shirley, Decker logra hacer una biopic a su manera. Y de paso se asegura de legarnos unas cuantas noches sin sueño quizá pensando en todas esas desapariciones que suceden anónimamente, como en las tanta verdades que seguramente habrá en todas esas mentiras que conforman toda ficción.