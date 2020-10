Mucho ruido...

Comencemos señalando al gran elefante en la habitación: el director y escritor de Possessor (2020, Gran Bretaña y Canadá) es Brandon Cronenberg (1980, Toronto). Su apellido lo revela: es el hijo del genial realizador canadiense David Cronenberg, amo y señor del concepto: body horror y que desde el 2014 está en un limbo cinematográfico.

Así que, de entrada, creo que al menos yo ya entré predispuesto. Pero ¿predispuesto a qué? Porque ahora sé que de haber visto un trailer de Possessor, entonces me prepararía para tachar mentalmente el apellido Cronenberg y mejor me pondría a recordar en lo propuesto literariamente por los escritores Robert Sheckley o J.G. Ballard. Porque Possessor abreva de esa paranoia antitecnológica y anticorporativista propia de las obras de ciencia ficción literaria de los sesenta y de los setenta. Estamos en un mundo que bien podría ser una realidad alternativa del nuestro. En ese mundo existe una compañía regenteada por Girder (Jennifer Jason Leigh) ¿A qué se dedican? Qué importa. Lo que interesa es que están asegurándose de que nadie se interponga en sus objetivos ¿Cómo? Pues principalmente con la agente Tasya Vos (Andrea Riseborough). Ella, utilizando una tecnología específica, logra “poseer” cuerpos de individuos que están en cualquier parte del mundo. Y utilizando a esos individuos comete asesinatos. Y no importa que las autoridades lleguen y capturen al individuo “poseído”, Vos solo necesita desconectarse y listo: queda impune y sin que nadie pueda seguir un rastro para señalarla a ella o a la compañía. Sin embargo ese trabajo está afectando a su vida. La violencia y la propia experiencia de habitar otros cuerpos está quebrando su sanidad. Sin embargo, el trabajo es el trabajo, así que Vos se guarda esas crisis y mejor se centra en cumplir su siguiente misión: eliminar a otro enemigo de la compañía, un ejecutivo llamado John Parse (Sean Bean).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para lograrlo, “poseerá” a su mano derecha: Colin Tate (Christopher Abbott). Con esa misión comprenderemos que eso de “poseer” el cuerpo de alguien no consiste solo en conectarse a una máquina. Vos tiene que seguir al objetivo, espiarlo, aprender sus filias y sus fobias. Ser él o ella según sea el caso. Porque el éxito de cada misión es no generar dudas que el criminal es la persona que lo comete. Y es con esa misión que Vos comienza a “perderse”. Descubre que desea ya no ser ella la que “posee”, sino que sea ese otro el que la “posea” y se encargue de las acciones que componen su vida. Entonces, obviamente, todo comienza a derrumbarse tanto para ella como para Colin y para la compañía.

Este es el segundo largometraje de Brandon Cronenberg y se antoja, con todas esas ideas y con esa pericia para crear momentos (apoyado por el trabajo de cámara de Karim Hussain), que tenga una larga y exitosa carrera. Sin embargo, seré sincero: Possessor es mucho ruido y pocas nueces. Aquí solo están las bases de un “universo cinematográfico”. Pero ¿Habrá más películas en ese “universo”? Al finalizar la película, esa pregunta solo es una más que quedó sin respuesta. Igual prefiero a futuro volver a visitar este “universo” que ir a ver Tenet. Listo, lo he aceptado públicamente.