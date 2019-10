¿No lo digas, muéstralo?

La acción inicia en Copenhague, pero no en tiempo presente. Según un título, estamos en el 2020. Conocemos a dos policías: Christian (Nikolaj Coster-Waldau) y Lars (Søren Malling). El primero, joven. El segundo, veterano. Por un descuido, Christian olvida su arma en casa y sale a patrullar con Lars. Reciben una alerta de violencia doméstica y la atienden. Lo que encuentran en esa encomienda dista mucho de ser un mero caso de una pareja con problemas. Sin saberlo, ese par llega al lugar en donde se ha torturado a alguien hasta la muerte, en donde hay cajas con armamento y explosivos. En donde el sospechoso (Eriq Ebouaney) logra herir a Lars y escapar por los tejados del edificio para luego luchar con Christian. Sospechoso y policia caen, y antes de perder el conocimiento, Christian logra ver cómo unos hombres de traje inmovilizan al sospechoso y se lo llevan.

Ese es el inicio de Domino (2019. Dinamarca, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos), película escrita por Petter Skavlan y dirigida por Brian De Palma (1940, Newark). Con solo 89 minutos de metraje (con todo y créditos finales), y una producción bastante austera, lo que tenemos es básicamente el borrador de una cinta sobre la palabra “terror” en terrorismo. Incluso uno de los personajes lo plantea: aunque se puede generar miedo mediante un atentado, la verdadera arma de los grupos disidentes reside en su capacidad de generarlo con la promesa de males peores. Y eso lo logran gracias a las redes sociales y la transmisión de las imágenes que consumimos a toda hora y en todo lugar. Basta que un video se cuele en Facebook o YouTube por unos minutos para generar más histeria que un atentado en sí. Por ello, resultaba lógico que una cinta sobre el “poder disruptor de la imagen” cayera en manos de De Palma, realizador al que durante años lo ha acompañado la etiqueta de “voyeur” (basta ver el gran documental De Palma del 2015, dirigido por Noah Baumbach y Jake Paltrow, para entender la obsesión del neoyorquino por mostrarnos, mediante su cámara, las obsesiones de los “otros”).

Sin embargo, con Domino solo nos quedamos con la idea de una gran película. No con la gran película. ¿Qué sucedió? Imposible saberlo. Lo que sí sabemos, por lo que vemos, es que, fuera de ciertos momentos que sí resultan inquietantes (entre ellos un atentado en un festival de cine que tristemente fue emulado en la vida real), la película apenas borda matices sobre quiénes son los personajes y cuál es su trama. Por eso nos quedamos preguntando quiénes son tanto los detectives, Christian y su nueva compañera Alex (Carice van Houten), que se irán adentrando en esa maraña política que se adivina de grandes proporcione (no la vemos). Quiénes son los terroristas, o incluso qué desea ese personaje que interpreta Guy Pearce. Caray, Domino ni siquiera sigue la premisa de “no lo digas, muéstralo”. Aquí, repito: quién sabe por qué razones, las cosas son dichas y no mostradas. Y lo que se muestra apenas y nos deja un atisbo de la grandeza de De Palma. ¡Caray!