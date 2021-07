Otra pieza del rompecabezas

Estrenada tarde. Esa, entiendo, es la muletilla que se le cuelga al nuevo producto parido por los Estudios Marvel y Disney, Viuda Negra (2020, Estados Unidos). Dirigida (bueno, si le creemos a Lucrecia Martel, una de las directoras que hace años Marvel entrevistó para encargarse del proyecto, eso solo es un chiste) por una especialista en historias sobre personajes atrapados en regímenes totalitarios, Cate Shortland (1968, Temora), y escrita por el otrora script doctor de planta Eric Pearson; estamos ante una cinta en la que se cuenta el origen del personaje que se quedará con la estafeta de la finada Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), conocida como la Viuda Negra: Yelena Belova (Florence Pugh), hermana por circunstancias de la vengadora que sacrificó su vida para darnos el blockbuster del 2019. Con una introducción plantada en un pasado y que es lo mejor de toda la película, conocemos a una familia de estampa. Las hermanas juegan. La mayor, Natasha (Ever Anderson), es la líder de las correrías mientras que Yelena (Violet McGraw) es la que recibe los golpes. La mamá, Melina (Rachel Weisz), da una lección a las hermanas sobre cómo afrontar la vida. La escena es sencilla, la hemos visto varias veces (una versión aparece en Capitana Marvel), solo que aquí sirve como una “pistola de Chéjov”. Recordemos, ese es un recurso narrativo que plantea que si en las primeras líneas de un relato alguien hace referencia a una pistola es porque al final alguien la utilizará.

Esa estampa familiar se rompe con la llegada del padre, Alexei (David Harbour), que informa que el momento ha llegado. Deben “regresar a casa”. Y esa “casa” es Rusia, porque ellos ni son familia ni son norteamericanos, son una célula de espías rusos de primer nivel. Cada integrante, hasta la joven Yelena, sabe desde pilotear aviones hasta matar. Regentados por un elusivo villano llamado Dreykov (Ray Winstone), la familia ha cumplido su misión de tres años infiltrándose y destruyendo un centro de información. Llegan a Cuba y ahí los separan. Las jóvenes entran en el infame programa Cuarto Rojo para convertirse en autómatas asesinas gracias a unas toxinas. En algún momento que no se ve, se cuenta, Natasha (ahora sí Johansson) huye del programa y se convierte en espía para los enemigos, el Gobierno norteamericano, abandonando a su “hermana” (Pugh) en el programa. Esta película narrará el reencuentro entre las hermanas y su “familia”, se centrará en la emancipación de Yelena y finiquitara el ajuste de cuentas que lleva Natasha con ese pasado que, según charlas con el único que la conoce bien en los Vengadores, Clint Barton (Jeremy Renner), es lo que la mantiene eternamente con esa cara de pujo y que la hace hasta rechazar la oferta de levantar martillos. Sí, la película cumple con todo eso y, además, con dejar claro que los huesos de los superespías rusos no se rompen tan fácilmente (a menos que necesiten romperse). Pero a estas alturas del partido, como dicen, no sé si decir eso de que una película de Marvel “cumple” tiene o no sentido.

