Otras horas desesperadas

Hay una frase que últimamente se ha repetido hasta la saciedad tanto en películas, reportajes, novelas y hasta en opiniones de analistas: “sigue el dinero”. Supongo que la utilizan porque sirve para parecer inteligente, pero no para comprometerse. Por eso agradezco enormemente que tanto el guionista Ed Salomon como el director, cinematógrafo y editor Steven Soderbergh se abstuvieran de hacer que un personaje la escupiera en su película Ni un paso en falso (2021, Estados Unidos). Lo que hicieron fue algo más elaborado: desarrollaron una tesis sobre la inequidad económica en uno de los momentos cumbres de la sociedad norteamericana, pero en clave de un thriller que sucede en el pasado, con valores de producción del presente y con el que también le rinden homenaje al film noir de toda la vida.

Entendemos que la película se desarrolla en el Detroit a mediados de los años 50 porque los personajes lo dicen y porque el vestuario, los diálogos, los autos, los teléfonos, las oficinas, las casas y demás nos sitúan en esos años. Fuera de eso, esta historia presenta un pulsante montaje que resalta el trabajo de la cinematografía en digital. Por ejemplo, la distorsión de la imagen con tal de lograr cierto encuadre que quizá dure unos segundos, pero que resulta tan efectivo para apostillar el momento del enredo en el que nos hemos metido. La película inicia con y sigue los pasos de Curt Goynes (Don Cheadle), un expresidiario al que se le sigue buscando por ciertas deudas. Él solo quiere juntar el dinero suficiente para resolverlas, pagar otro asunto y luego desaparecer. Atiende el llamado de un viejo conocido que lo conecta con Jones (Brendan Fraser). Este le ofrece un trabajo aparentemente sencillo, servir de “niñera” a una familia. Obviamente Goynes no actuará solo. Lo acompañará Ronald (Benicio del Toro), un “arribista” que se acuesta con la mujer (Julia Fox) de su jefe (Ray Liotta), y el joven Charley (Kieran Culkin). La paga es lo que lo hace cuestionar el trabajo ¿50 mil solo por unas tres horas? Necesitan el dinero, así que los tres se apersonan en la casa de otro “arribista”, el contador Matt Wertz (David Harbour). Dueños de la situación, el trío le explica las reglas a Wertz y a su familia (Amy Seimetz, Noah Lupe y Lucy Holt). Acompañado de Charley, Wertz irá a su trabajo y sacará cierto “documento” de la caja fuerte de su jefe ¿Cómo? Ese no será su problema. Eso sí, tiene menos de una hora para lograrlo. Estamos en terrenos conocidos. William Wyler, en 1955, presentó una cinta con una trama similar: Horas desesperadas. Sin embargo, esa referencia solo dura ¿30 minutos? Porque en cuanto estalla el primer disparo y se derrama la primera gota de sangre, la película cambia su registro, tono y trama. Una maravilla. Así, Soderbergh se vale del texto de Salomon para refrendar una de sus obsesiones: la corrupción en la sociedad capitalista. Esa que solo es posible no porque el “bueno” no haga nada, sino porque no se conforma con lo que tiene y quiere más y más.

