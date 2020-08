Otro pase de lista

Las películas biográficas suelen ser problemáticas. Primero, ¿qué quieren contarnos? ¿La vida completa de una persona o solo un resumen de esos momentos en el que el objeto de la cinta “hizo historia”? Luego está el tono. ¿Se valen ciertas libertades en pos de una narrativa “amigable” o de plano se cubre todo con un manto de solemnidad que incluso alcanza a empañar la imagen con una capa de colores plomizos? Y, bueno, así se van sumando varios asuntos más hasta el punto en el que uno termina o solo destacando la actuación del protagonista o quizá el empeño del equipo por recrear una época determinada. Aún con lo supuestamente problemático, las películas biográficas son una constante.

Pasa que si el personaje en cuestión es popular, la producción no tendrá problemas para asegurar una buena taquilla sin importar ni su fidelidad, ni algunos traspiés narrativos. Qué decir de la posible andanada de nominaciones que quizá obtenga. Porque sí, este tipo de películas suelen cubrirse con nominaciones y hasta con premios. La cuestión es que todo esto solo sirve si tanto la película como el personaje resultan interesantes para ver o discutir por parte del público, pero no cuando la experiencia resulta frustrante. Y eso último, me temo, es el caso de Radioactiva (2019, Inglaterra, Hungría, China, Francia y Estados Unidos), nueva intentona por contar la historia de Marie Curie por parte de la directora, guionista y también actriz Marjane Strapi (1969, Irán), con un guion de Jack Thorne basado en la novela gráfica de Lauren Redniss, y que tiene a Rosamund Pike en el papel estelar. El gran lastre de la película es lo que, supongo, debía ser su mayor atractivo: el no someterse a una narrativa lineal.

Estamos ante un relato que alternan eventos a discreción en la vida tanto de Marie Curie (Pike) como de su pareja, Pierre (Sam Riley) y que en ciertos momentos salta en el tiempo para mostrarnos las “consecuencias” de sus descubrimientos. Así podemos ver, por ejemplo, cómo fue que Pierre tuvo que pelearse con la Academia Sueca para que también reconocieran a Marie en el Premio Nobel en Física que le estaban otorgando, o su discurso en la ceremonia, junto con una breve escena del bombardero Enola Gay lanzando la bomba atómica sobre Hiroshima o a un doctor anónimo diciéndole a un padre también anónimo que su hijo, enfermo de cáncer, quizá tenga salvación debido a un nuevo procedimiento que incluye la radiación. Ese ir y venir entre los eventos en la vida de los Curie y algunos hechos históricos van restándole de un momento dramático a la cinta.

Así tenemos, a pesar del empeño de Pike o de Riley (y luego de Ana-Taylor Joy que interpreta brevemente a Irène Curie, hija de la pareja y recipiente también de un premio Nobel en Química en la década de los 30), lo que nos queda son solo momentos que se sienten “sueltos”. Bien fotografiados por Anthony Dod Mantle, cierto, pero sin que logren mostrarnos la complejidad del ícono. Estamos, pues, ante un pase de lista histórico más. Una lástima, en verdad.