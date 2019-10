Poca broma

La película, antes de que veamos su primera escena, presenta una declaración de principios: el logo que vemos de Warner es el que abría las películas de los setenta. Esas cintas de colores deslavados, pavimento húmedo, vapor saliendo por las alcantarillas de una ciudad en decadencia.

Ni una mención a DC Comics ni nada. Y, aunque esta película no inicia en una calle, lo que vemos corresponde a esa temprana declaración: en un cuchitril ambarino y polvoriento, un despojo humano llamado Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) pinta su rostro e intenta, a fuerza, emular una sonrisa. Para lograrlo mete sus dedos en la boca, la jala, intenta sostenerla. Pero solo consigue sacarse unas lágrimas que, caray, arruinan su maquillaje. Resulta difícil no caer ante el encanto del patetismo encarnado en la humanidad de Arthur, un payaso a sueldo que sueña convertirse en una celebridad de la comedia que logrará, con su humor, ponerle color al mundo. Es joven aún, pero su difícil vida no solo lo tiene en los huesos, sino que hay algo hirviendo en su cabeza que se manifiesta en esa mirada que escrutan lo que le rodean con una mezcla de odio, miedo y curiosidad. Vive con su cada vez más incoherente madre, Penny (Frances Conroy), que por alguna razón que él de momento desconoce no ceja en su intento por contactar a su expatrón, el multimillonario y ahora político en ciernes Thomas Wayne (Brett Cullen). Penny trabajó para él hace treinta y tantos años, y cada semana le manda una carta con la esperanza de que el también filántropo los saque de la ruina en la que están metidos. Arthur tiene un problema mental: ante cualquier cosa que lo altere, le da un ataque de risa que acaba perturbando a quien tenga a un lado. Por eso carga con unas tarjetas que explican dicho problema, que ni los siete medicamentos que recibe en la oficina de asistencia social a la que cada tanto va para su evaluación, consiguen controlar. El asunto es que él no está solo en ese viaje a la locura. Un compañero de trabajo, otro payaso asalariado, luego de enterarse del ataque que recibió en su último trabajo le deja una pistola y balas para que se defienda. “Alguien como yo no debería tener una pistola” le dice Arthur a su compañero, que solo se encoge de hombros y lanza un: “ya me la pagarás cuando puedas”.

Esa escena me hizo recordar la frase que se escucha en un momento de Star Wars de George Lucas: “¿Quién está más loco: el loco o el que sigue al loco?” Guasón (2019, Estados Unidos y Canadá) de Todd Phillips, con guion escrito por el propio Phillips junto con Scott Silver, es una película que gira alrededor de la impresionante actuación de Phoenix. Todo está al servicio de esos gestos, ese cuerpo, esos movimientos; desde la a veces temblorosa, a veces contenida cámara de Lawrence Sher, la música de Hildur Guðnadóttir, el diseño de arte de Laura Ballinger.

Lástima que solo podamos destacar eso, pues la película no deja de ser una muy vacía y algo reiterativa intentona por tocar varios temas de corte social, pero sin que se definan posturas o intenciones. Quizá Phillips debió de no clavarse tanto en sus homenajes a Scorsese o a Friedkin para mejor leer a un experto en relatar descensos al caos: JG Ballard. Bastaba con repasar Millenium People o Rascacielos. Quizá para la otra.