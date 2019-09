Era de esperarse, James Gray (1969, Nueva York) lleva años jugando con los géneros cinematográficos. Y siempre decide llevarse a ese género, con todo y sus temas, personajes y demás, a sus terrenos. Eso fue lo que hizo con el policiaco (Los dueños de la noche), con el cine biográfico de corte épico (Z, la ciudad perdida) y también con el melodrama histórico (Sueños de libertad). Y lo vuelve a hacer con un género que “está de moda”: la ciencia ficción. En concreto la de “exploración del espacio”. Eso es y no es Ad Astra: hacia las estrellas (2019, China y Estados Unidos), cinta cuya trama podría resumirse así: en un futuro mediato, a un astronauta llamado Roy McBride (Brad Pitt) le encomiendan la misión de ir de incógnito a Marte, vía La Luna, para mandar un mensaje “a las estrellas”. Una extraña energía está amenazando a la humanidad. Energía proveniente de algún lugar desconocido en los extremos del sistema solar (en órbita con Plutón).

Energía que solo puede provenir de una nave que hace 30 años partió con una única misión: encontrar a vida inteligente extraterrestre y hacer contacto. Misión que se perdió con todo y tripulación, y que estuvo comandada por el astronauta Clifford McBride (Tommy Lee Jones), padre de Roy y desde antes de su “sacrificio”, leyenda en la exploración espacial. Esto sucede en los primeros minutos de la cinta, así que pudo decirlo sin problema: se cree que “algo” pasó con esa nave. No se sabe qué, pero la teoría es que Clifford está vivo y por alguna razón “ataca” a la tierra con esa andanada de golpes de energía que originalmente servían para que la nave recorriera el espacio. Por eso sus superiores quieren que Roy apele a su papel de hijo y logre comunicarse con su padre, pidiéndole tanto una explicación como que detenga sus ataques. Sin embargo, como reza la primera parte de la frase que da título a la película, la misión de Roy será: “Por el sendero áspero…” Escrita por Gray junto con Ethan Gross, Ad Astra no tarda en desmarcarse de “las trampas del género” para tomar su propio sendero. En efecto, es una cinta que apela al sentido épico esperado: hay una persecución, hay un escape, se explora una nave a la deriva… Pero esos solo son “baches” en el camino. Porque lo que importa no es lo que vemos, sino lo que rumiamos.

Gray sabe que lo que importa en la ciencia ficción es la “búsqueda de un sentido”, así que en eso centra su atención. Y es así que este algo conradiano viaje espacial, se vuelve una alegoría sobre la orfandad tanto manifiesta (el padre que mejor decide entregar su vida por un bien mayor que no es el de velar a su familia, ver a su hijo crecer), como retórico (¿En verdad estamos solos, a nuestra suerte y a la deriva?). Lo dije al inicio: era de esperarse, James Gray ha hecho no la película de ciencia ficción del año, sino “su película” de ciencia ficción. Una que reclama más a su espectador que el resto. Una cuyas hipnóticas imágenes nos acompañarán durante días. Una cuya eco resonará fuerte y alto haciéndonos entender qué significa eso de: “A través del esfuerzo, el triunfo.”