Preservando el misterio

Presentada en el festival Slamdance del 2019, adquirida para su distribución por Amazon días después, el primer largometraje de Andrew Patterson, The vast of night (2019, Estados Unidos), que dirigió, co-escribió (junto con Craig W. Sanger), editó y produjo (alternando dos seudónimos en cada apartado: James Montague y Junius Tully); es una pequeña cinta que se vale de su apretado presupuesto y de la química entre los jóvenes actores principales, para recordarnos que en el cine, más que una buena historia y más que unos apabullantes efectos especiales, a veces lo que verdaderamente importa es tener una idea clara de qué se quiere (y qué no) mostrar. Patterson sitúa las acciones en algún momento de los años 50, en un pequeño pueblo de Nuevo México (Cayuga).

Todo sucede en una noche, casi en “tiempo real”, así que hay que establecer el escenario. Por cierto, lo que veremos no es más que un episodio de un programa de televisión llamado Paradox theater. Una suerte de Dimensión desconocida a colores. Están advertidos. El episodio inicia así: Como en esa noche se está jugando el primer partido de basquetbol de la temporada, la mayor parte del Cayuga está en el gimnasio, apoyando al equipo local. Solo dos jóvenes, Fay (Sierra McCormick) y Everett (Jade Horowitz) no están en ese evento. Ellos permanecen en la estación de radio, cumpliendo su trabajo. El par no son de los que se entretienen con partidos de basquetbol, de futbol o con fiestas.

A ellos lo que les interesa es charlar sobre avances científicos y hablar sobre cómo piensan que serán los años futuros tanto en lo personal y lo profesional. Los jóvenes solo detienen sus intensas charlas para cumplir con sus labores: contestan llamadas, toman notas con las peticiones que les hacen, resuelven rápida y eficazmente cualquier detalle técnico que suceda. Encienden un cigarro, mueven un switch y siguen con su charla. Sin embargo, algo que sucederá en uno de los contados e inesperados despliegues técnicos que tiene la cinta (una toma de 10 minutos, sin corte), hace que Fay intuya que “algo raro” está sucediendo allá afuera. Algo que tiene que ver, quizá, con “visitantes” de muy, muy lejos. Porque “algo” se está manifestando allá, en el vasto cielo nocturno.

Ya hemos visto y leído infinidad de cuentos, novelas, episodios de televisión y películas con tramas similares a The vast of night. Incluso hay otra película que trata de dos personajes encerrados en una estación de radio mientras “algo sucede allá afuera”: Pontypool (2008, Canadá) de Bruce McDonald basada en una novela de Tony Burgess. Pero, The vast of night atrapa (porque a mí me atrapó, lo confieso) debido a la forma en la que Patterson y su equipo ha decidido contar ahora “esa” historia: primando no lo obvio, sino preservando el misterio de no saber qué se esconde en esa vasto manto nocturno. ¿Una analogía? In the vast of night sería un tributo a las ya contadas decisiones personales de ver una película sin haber visto antes algún trailer o leído reseñas.