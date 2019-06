Propósitos determinados

¿Qué pregunta suele formularse luego de que alguien dice que acaba de ver un película? Claro: ¿Y cómo estuvo? Obviamente se suele esperar una respuesta sencilla. Quizá: “está buena, me gustó”, o su conocida antípoda. Luego vendrán algunos complementos: fragmentos de la trama, la opinión sobre el desempeño de algún actor, una referencia a trabajos previos del director o del guionista, una mención al productor. Va por ahí ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos ante una obra como El misterio de Silver Lake (2018, Estados Unidos), tercer largometraje escrito y dirigido por David Robert Mitchell (1974, Michigan)? Película en la que su protagonista, Sam (Andrew Garfield), lanza un: “es ridículo asumir que todo tiene un propósito determinado...” Pues, resulta que estamos ante una obra que explora la algo paranoica idea que corre por ahí de que todo debe tener un sentido. Mitchell dice, mediante sus personajes, que más le vale al mundo ser un texto que espera ser leído por unos cuantos que están capacitados para realizar esa empresa, de lo contrario ¿qué sentido tendrá la vida si no hay nada? Además pregunta ¿Y quiénes son esos que están “capacitados” para tal tarea? Según su propuesta, esos son todos aquellos que no adquirieron una responsabilidad propia de su edad (un trabajo, por ejemplo; o una familia, o un proyecto personal), así que se la llevan “gravitando” de aquí para allá sin tener nada fijo, consumiendo cultura pop y drogas, dependiendo o de la seguridad social o del depósitos de alguno de sus padres, y que son de charla fácil. Logran cautivar a cualquiera con sus desbocadas ideas. Sam, por ejemplo, pasa sus días hablando con su madre. Recibe sugerencias cinematográficas a la par de buenos deseos.

Luego espía a sus vecinas con unos binoculares. Y cuando algo le llama la atención, como por ejemplo conocer a Sarah (Riley Keough), la chica que descubre nadando en una alberca; es de los que no cejará hasta lograr un encuentro con ella. Así comienza una relación que además de dejarse llevar por esos placeres obvios y harto comunes, se complementa con la nada ociosa tarea de desentrañar algunos misterios del día a día, como por ejemplo ¿Quién podría ser el psicópata que está matando a tantos perros? La vida de Sam parece dar un vuelco con la llegada de Sarah, pero al otro día de tan idílico encuentro, la chica desaparece. Esa desaparición da pie a un dantesco viaje que emprende Sam para saber quién era ella, en dónde está, y cuál fue la razón por la que se fue de su lado. Todo porque cree encontrar una misterio en ciernes en las páginas de una publicación llamada: bajo el Silver Lake. Hay un subtexto en El misterio de Silver Lake. Uno que tiene que ver con la forma en la que la industria del entretenimiento ha tratado al sexo femenino.

Pero permítanme parar aquí. Mejor les dejo ese misterio para su posible revisión. Solo les diré que recuerden que estamos ante una película que quizá no les va a gustar, pero que si alguien hace la pregunta “¿Y cómo estuvo?”, vaya que será un reto responderle.