Proyecto fallido

Al parecer, la historia de cómo llegó el guion a las pantallas resulta más interesante que la propia historia que cuenta. Sin embargo, lo que hoy toca es hablar de Proyecto Géminis (2019, China y Estados Unidos), el otoñal tecno thriller que trae de regreso al laureado director chino Ang Lee (1954, Taiwán).

El también retornado Will Smith interpreta al asesino a sueldo Henry Brogan. Y para entender quién es él, basta imaginarse una versión menos “cool” del asesino que el propio Smith interpretó en ese despropósito llamado Escuadrón Suicida. ¿Listo? De esa clase de asesino hablamos. Brogan trabaja para una agencia dirigida por Janet Lassiter (Linda Emond) y en su último encargo, matar a alguien que va en un tren en movimiento, falla el tiro por unos centímetros. Sí, mata al humano que debía matar, despreocúpese usted, pero el no haberlo hecho como él lo tenía planeado hace que los cuestionamientos sobre estar o no demasiado viejo para andar matando personas. Brogan opina que está viejo, así que renuncia y se retira a su casa bote. Ahí se entera que muchas cosas han cambiado en lo que llamaremos “su vida normal”. Por ejemplo, hay un nuevo encargado del parque donde está anclado su bote, Danny (Mary Elizabeth Winstead). ¿Son esos cambios normales o, por la cantidad de información que él lleva en su cabeza tras tantos años en el negocio, alguien está al pendiente de qué hará en sus tiempos libres? Ya hemos visto esta película, dirán. Y tienen razón: la idea del espía o asesino a sueldo avejentado que descubre que hay profesiones que no son buenas para el retiro tienen varios títulos en su catálogo. El asunto es que Proyecto Génesis no aspira a ser parte de esos títulos, y quizá ese sea su mayor problema.

Pronto, Brogan descubrirá que muchos de sus compañeros de profesión están siendo asesinados y de formas que le resultan bastante familiares. ¿Alguien lo está imitando para inculparlo? ¿Por qué nadie le dijo que la última persona que mató, la del tren, no era un peligroso criminal o terrorista sino un mero científico? El asunto es que las pesquisas de Brogan por saber qué está pasando (y aquí me pregunto ¿Y de dónde viene ese interés? Ah, pues de que sin él no habría película, supongo), han iniciado el tal proyecto Géminis del título. Una iniciativa que pone en circulación a un clon del propio Brogan, Junior (una versión totalmente animada del Will Smith que conocimos cuando era “Príncipe del Rap”), y que resulta una suerte de Terminator con la misión de matarlo. Y entonces comienza la guerra entre los Smith que tanto anuncian los trailers y posters. Escrita, según los créditos, por Billy Ray, Darren Lemke y David Benioff, estamos ante una película que aspira a ser la sensación palomera de finales del año. El asunto es que difícilmente lo logra pues intenta “decirnos algo” sobre los avances de la tecnología. Algo que, caray, quizá funcione en otra película, con otro tono, pero no en este cruce entre Contracara y Los niños de Brasil. Con este material John Woo (al que se le rinde un homenaje, por cierto) habría hecho maravillas hace veinte años, pero Lee intenta racionalizar cosas, ponerse intenso en cuanto a qué significa ser humano. Caray, que tienes y por partida doble, a una estrella que labró parte de su carrera con papeles de acción y por su carisma ¡Y los desperdicias! Ese, para que vean, es el mayor crimen de la película.