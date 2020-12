Puntos brillantes en cielos artificiales

Dentro de las historias de ciencia ficción, hay un apartado específico destinado a la esperanza. Durante mucho tiempo dicho apartado estuvo reservado para novelas, relatos y películas en las que se narra algún viaje espacial: un grupo de astronautas que tuvieran la misión de explorar algún punto distante en el universo. Quizá el título que cambió todo fue la novela El Planeta de los Simios (1963) de Pierre Boulle. Escrita por un ingeniero que no dudó en servir como espía para el servicio del Gobierno francés tras los eventos que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, Boulle dijo que lo inspiró para escribir esa historia llena de pesimismo fue un encuentro que tuvo con unos simios en un zoológico.

En varias entrevistas, relató que solía pasar horas frente a una jaula viendo a esos animales jugar, acicalarse, comer, pelearse. Entonces, una idea llegó: ¿Qué pasaría si fueran ellos, los simios, los que estuvieran fuera de la jaula y me vieran a mí y a otros humanos haciendo todo eso? El Planeta de los Simios, novela que inspiró a una muy exitosa serie de películas que inició a finales de los sesenta y que alentó la realización de dos remakes posteriores, dejó no solo una estela de pesimismo en la ciencia ficción que ha sido muy difícil de borrar.

También legó un arquetipo de historia: la del viaje interestelar que no finaliza bien. Valga toda esta introducción para decir que Cielo de medianoche (2020, Estados Unidos), dirigida y protagonizada por George Clooney, con un guion escrito por Mark L. Smith que adapta la novela Buenos días, medianoche de Lily Brooks-Dalton, sigue esa línea de narrar exploraciones espaciales cuyo regreso a casa no es el deseado. Aunque en esta ocasión, el guion de Smith no se detiene a explicar qué pasó. A fin de cuentas, qué importa, si en un momento de la cinta Augustine (Clooney), el científico enfermo de cáncer que decidió no refugiarse bajo la tierra y que mejor se quedó en una estación de observación en el Polo Norte, le dice por radio a Sully (Felicity Jones), parte de la misión que regresan a la tierra tras pasar algunos años explorando una luna de Júpiter perfecta para colonizarse: “Me temo que hicimos un lamentable trabajo cuidándola mientras estuvimos lejos”. Basta esa línea para entender que El Evento que está matando a todo ser vivo que esté en la superficie tiene algo que ver con el hombre. Que no hay salvación para el planeta. Y que lo único que importa es que Augustine logre llegar, acompañado por Iris (Caoilinn Springall), una niña que al parecer no fue llevada a los refugios subterráneos, a una estación con una antena de mayor potencia.

El problema con Cielo de medianoche es que sus reflexiones sobre la paternidad, el destino de la humanidad y la esperanza, quedan reducidos a ser parte de un diorama frío y distante. Saltando entre lo que sucede en el espacio, con los astronautas que también enfrentan sus propios problemas, y el accidentado recorrido de Augustine e Iris, nos quedamos con una cinta parca, con un final que pretende sorprendernos pero cuya sorpresa se adivina, y, bueno, con un gesto de esperanza enmarcado en un punto brillante en un bello (aunque artificial) cielo nocturno en el fin del mundo.